Мечта о Bentley обошлась в 250 тысяч долларов

·0·Общество
Мечта о Bentley обошлась в 250 тысяч долларов

В Ташкенте мечта о покупке люксового автомобиля обернулась крупным мошенничеством. Сообщается, что житель столицы, поверив обещаниям привезти Bentley Flying Spur и открыть бизнес в Дубае, лишился в общей сложности 250 тысяч долларов.

Сначала Bentley, потом бизнес в Дубае

Согласно имеющимся данным, летом 2023 года потерпевший передал своему знакомому 220 тысяч долларов США для покупки автомобиля Bentley Flying Spur.

Знакомый обещал привезти машину нужной комплектации и цвета из-за рубежа. Однако, несмотря на то, что гражданин ждал почти год, ни автомобиля, ни денег он так и не получил.

Позже ему поступило еще одно предложение: инвестировать дополнительные 30 тысяч долларов для открытия сети автосалонов в ОАЭ, то есть в Дубае.

250 тысяч долларов — без расписки и документов

Самое сложное в этой ситуации то, что крупная сумма была передана без официального договора, расписки или нотариального заверения.

Это значительно усложнило положение потерпевшего, так как в подобных случаях доказать факт передачи денег, определить условия сделки и вернуть средства бывает крайне затруднительно.

Ситуация

Сумма

Деньги, переданные за Bentley Flying Spur

220 тысяч долларов

Деньги, переданные на открытие бизнеса в Дубае

30 тысяч долларов

Общий ущерб

250 тысяч долларов

Уголовное дело

Статья 168 УК, часть 4

Возбуждено уголовное дело

По данному факту УКД ОВД Учтепинского района возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, в отношении 29-летнего Бекзода Ш. ведутся следственные действия по части 4 статьи 168 Уголовного кодекса — мошенничество.

Здесь есть важный правовой аспект: начало следствия не означает, что человек виновен. Его вина обретет юридическую силу только после того, как будет доказана приговором суда.

Почему такие случаи повторяются?

В мошенничествах, связанных с крупными суммами, часто работает одна и та же схема: доверие, знакомство и «устная договоренность».

Сначала целью становится мечта или потребность человека. В данном случае — люксовый автомобиль Bentley Flying Spur. Затем, когда доверие укрепляется, предлагается еще одна «большая возможность»: открыть бизнес в Дубае.

Именно в этот момент человек может попасть в психологическую ловушку: «я уже давал деньги, теперь-то дело точно выгорит».

Главное правило при крупных сделках

Министерство внутренних дел призывает граждан не доверять устным обещаниям при совершении крупных финансовых сделок.

При передаче больших сумм крайне важны следующие правила:

• договор должен быть составлен официально;
• желательно, чтобы денежный перевод осуществлялся через банк;
• расписка должна быть нотариально заверена или оформлена в форме, имеющей юридическую силу;
• документы на автомобиль или бизнес подлежат обязательной проверке;
• слова «знакомый», «человек как брат», «его слово твердое» не заменяют правовых гарантий.

Люксовый товар, большие деньги и опасное доверие

Сделки вокруг дорогих автомобилей, таких как Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach, подразумевают огромные суммы. В такой ситуации одна-единственная передача денег без документов может лишить человека средств, накопленных за долгие годы.

Предложения вроде открытия бизнеса в Дубае требуют еще большей осторожности. Ведь такие вопросы, как компания в иностранном государстве, банковский счет, лицензия, доля в партнерстве и юридическая ответственность, не решаются устными договоренностями.

Крупный бизнес требует серьезных документов. А большие деньги — большой осторожности.

Какой вывод нужно сделать из этой истории?

В данном случае урок один: доверие — это хорошо, но документ — важнее.

В крупных сделках человека защищает не знакомство, а официальный договор, след оплаты и правовые гарантии.

Одно устное обещание иногда может обойтись в 250 тысяч долларов. Поэтому в любой сделке с крупной суммой фраза «оформим потом» может быть одним из самых опасных сигналов.

Как вы думаете, почему в подобных ситуациях люди до сих пор продолжают отдавать крупные суммы без расписок и договоров?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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