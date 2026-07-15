Китай совершил революцию в нейротехнологиях: впервые пациенту установлен мозговой имплант

·1·Технологии
Китай совершил революцию в нейротехнологиях: впервые пациенту установлен мозговой имплант

В мире медицины и высоких технологий произошел важный прорыв: в Китае впервые в рамках клинической практики, а не просто испытаний, пациенту по назначению врача был установлен нейроимплант. Операция, проведенная специалистами больницы Хуашань при Фуданьском университете в Шанхае, вывела связь между человеческим мозгом и компьютером на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Пациент, перенесший операцию, десять лет назад попал в автокатастрофу и получил травму спинного мозга. В результате несчастного случая у мужчины была ограничена подвижность кистей рук, и он утратил способность к самообслуживанию. Китайские хирурги успешно имплантировали ему систему НЭО — инвазивный нейроинтерфейс размером с монету.

Как работает система НЭО?

Устройство НЭО выполняет функцию сбора и декодирования сигналов мозга. Оно определяет намерение человека совершить движение и создает информационный канал между мозгом и внешним устройством. В данном случае сигналы мозга передаются на специальную роботизированную перчатку, что позволяет пациенту частично восстановить функции руки и выполнять повседневные задачи.

По словам врачей, после операции жизненные показатели пациента в норме, а сигналы мозговой активности стабильны и имеют высокое качество. Это свидетельствует об успешной интеграции установленного чипа с организмом человека. Данная технология рассматривается как достойный конкурент проекту Neuralink, основанному Илоном Маском.

Согласно данным иксбт.ком, удивительным аспектом этого проекта является его быстрая реализация на практике. Всего через четыре месяца после того, как Государственное управление по контролю за лекарственными средствами Китая одобрило имплант, он был применен на реальном пациенте. В настоящее время устройство одобрено для широкого использования и даже включено в программы медицинского страхования.

Глобальные цели Китая

Правительство Китая поставило масштабные планы по развитию индустрии интерфейсов мозг-компьютер (БКИ). К 2027 году планируется резкое увеличение количества таких операций в стране, а к 2030 году — запуск серийного производства подобных продуктов. В будущем Китай намерен создать в этой сфере технологический кластер национального уровня.

Это достижение является не только лучом надежды для парализованных пациентов, но и демонстрирует стремление Китая к лидерству в глобальной технологической гонке. Если раньше подобные технологии тестировались только в лабораторных условиях, то теперь они становятся частью повседневной медицинской практики.

КитайТехнологииНейроимплантМедицинаNEO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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