Объявлены курсы валют на 16 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 16 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 23,49 сума и составил 12 088,98 сума.

• Евро подорожал на 47,33 сума и составил 13 801,99 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,19 сума и опустился до 154,47 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 43,51 сума и составил 16 187,14 сума.

• Японская иена подорожала на 0,06 сума и составила 74,45 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 49,12 сума и составил 14 908,10 сума.

• Китайский юань подорожал на 4,39 сума и составил 1 784,43 сума.