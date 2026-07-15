Златан Ибрагимович об Испании и Родри: Сегодня победил футбол

В полуфинале чемпионата мира сборная Испании одержала уверенную победу над Францией и вышла в финал. Этот матч, прошедший на стадионе в Далласе, привлек внимание болельщиков не только результатом, но и высоким уровнем игры, продемонстрированным «красной фурией». Легенда мирового футбола Златан Ибрагимович также поделился своими мыслями после этой встречи. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший шведский нападающий высоко оценил стиль игры Испании, подчеркнув, что на поле доминировал настоящий футбол. По его мнению, подопечные Луиса де ла Фуэнте удерживали инициативу с первых до последних минут матча. В интервью телеканалу ФОКс Спортс Ибрагимович назвал победу Испании «победой футбола».

Родри — сердце игры Испании

В ходе своего выступления Златан Ибрагимович отдельно остановился на полузащитнике «Манчестер Сити» Родри . Он охарактеризовал испанского опорного полузащитника как «мастерского и невероятного» игрока. Родри был активен в каждой точке поля, сыграв ключевую роль в перехвате атак французов и организации наступлений своей команды.

«Я не могу не упомянуть Родри, сегодня он был везде. Какая великолепная игра, какой потрясающий футболист! Он относится к числу игроков, которых часто недооценивают, но в этом матче он показал просто монументальную игру. Сегодня победил настоящий футбол», — отметил Ибрагимович.

Сборная Испании продемонстрировала возвращение к своему традиционному стилю контроля мяча и высокого прессинга. Французские звезды оказались бессильны перед ритмичными передачами и неустанным движением команды Луиса де ла Фуэнте. По данным Goal.com, каждое действие испанцев было основано на четком плане и огромном желании победить.

Смелый шаг к финалу

Согласно анализу Ибрагимовича, испанские футболисты стремились выиграть в каждой дуэли и не избегали дополнительной беговой работы. Напротив, сборная Франции, несмотря на свой звездный состав, не смогла найти противоядие тактической дисциплине соперника. В каждой передаче испанцев чувствовались цель и уверенность, чего не хватило французам.

Теперь сборная Испании стала главным претендентом на завоевание второго в своей истории титула чемпионов мира. Они нацелены повторить успех 2010 года. В финальном матче «красная фурия» встретится с победителем пары Англия — Аргентина.

Эта победа стала важным шагом Испании на пути к возвращению на вершину мирового футбола. Родри же остается важнейшим звеном в тактической схеме команды. Болельщики и эксперты теперь ждут, какой результат принесет этот привлекательный футбол Испании в финале.