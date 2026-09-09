Минимальный возраст для судьей могут снизить с 35 до 30 лет
В Узбекистане предлагается снизить возрастной ценз, установленный для судей и народных заседателей, с 35 до 30 лет. При этом планируется ужесточить требования к отбору кандидатов на судейские должности. Об этом сообщает Podrobno.uz.
Соответствующий законопроект «О статусе судей» принят депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении.
В законопроекте впервые предлагается определить статус судей отдельным законом. Депутаты отметили, что это послужит укреплению независимости судебной власти, усилению правовой и социальной защиты судей.
Согласно проекту, судья первоначально назначается сроком на пять лет. В дальнейшем предусматривается продление его полномочий на неопределенный срок.
При этом ужесточаются требования, предъявляемые к кандидатам на должности судьи, председателя суда и его заместителя.
В законопроекте предлагается закрепить в законодательстве еще один новый институт — статус «судьи в отставке». Лицам, обладающим таким статусом, помимо прочих прав, планируется предоставить возможность заниматься профессиональной медиативной деятельностью.
В документе также предусмотрены нормы, направленные на социальную защиту судей и членов их семей. Кроме того, определяются меры по улучшению работы аппаратов Верховного суда и судов нижестоящих инстанций.
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