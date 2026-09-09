Минимальный возраст для судьей могут снизить с 35 до 30 лет

·44·Узбекистан
Минимальный возраст для судьей могут снизить с 35 до 30 лет

В Узбекистане предлагается снизить возрастной ценз, установленный для судей и народных заседателей, с 35 до 30 лет. При этом планируется ужесточить требования к отбору кандидатов на судейские должности. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Соответствующий законопроект «О статусе судей» принят депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении.

В законопроекте впервые предлагается определить статус судей отдельным законом. Депутаты отметили, что это послужит укреплению независимости судебной власти, усилению правовой и социальной защиты судей.

Согласно проекту, судья первоначально назначается сроком на пять лет. В дальнейшем предусматривается продление его полномочий на неопределенный срок.

При этом ужесточаются требования, предъявляемые к кандидатам на должности судьи, председателя суда и его заместителя.

В законопроекте предлагается закрепить в законодательстве еще один новый институт — статус «судьи в отставке». Лицам, обладающим таким статусом, помимо прочих прав, планируется предоставить возможность заниматься профессиональной медиативной деятельностью.

В документе также предусмотрены нормы, направленные на социальную защиту судей и членов их семей. Кроме того, определяются меры по улучшению работы аппаратов Верховного суда и судов нижестоящих инстанций.

Олий МажлисҚонунчиликСудьялар
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Шавкат Мирзиёев за семь месяцев получил высокие награды пяти государств (фото)Шавкат Мирзиёев за семь месяцев получил высокие награды пяти государств (фото)Вчера, 22:01Завершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итогиЗавершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итогиВчера, 21:44В Белграде появилась улица «Ташкент»: что означает это решение?В Белграде появилась улица «Ташкент»: что означает это решение?Вчера, 21:27Шавкат Мирзиёев награжден высшим государственным орденом СербииШавкат Мирзиёев награжден высшим государственным орденом СербииВчера, 21:11Завершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграцияЗавершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграцияВчера, 18:34В Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката МирзиёеваВ Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката МирзиёеваВчера, 18:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?