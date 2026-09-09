«Сити» столкнулся с серьезной проблемой: Мареска прокомментировал ошибку Доннаруммы

·65·Спорт
«Сити» столкнулся с серьезной проблемой: Мареска прокомментировал ошибку Доннаруммы

Несмотря на победу над португальским «Порту» в очередном напряженном матче Лиги чемпионов УЕФА, тренерский штаб «Манчестер Сити» указал на важную тактическую проблему в составе. Во втором тайме вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма допустил грубую ошибку у своей штрафной площади, однако соперник не смог ею воспользоваться. Главный тренер клуба Энцо Мареска, принявший участие в послематчевой пресс-конференции, выразил свое отношение к ситуации и пояснил, в чем именно кроется проблема. Итак, кто же ставит знаменитого итальянского голкипера в трудное положение и чего именно требует тренер от своих игроков? В конце статьи мы расскажем все подробности: о жесткой инструкции Марески и результатах звезды, решившей исход встречи.

Неудобный пас, поставивший вратаря в трудное положение, и заявление Марески

Эпизод с опасным моментом в матче с «Порту» вызвал широкое обсуждение в прессе, однако Мареска встал на защиту своего голкипера:

  • Ошибка не лично Доннаруммы: По мнению главного тренера, неточный пас итальянского вратаря произошел не по его вине, а из-за неверного решения партнеров по команде отдать передачу назад;

  • Чрезмерное давление на вратаря: Наставник подчеркнул, что в команде наблюдается привычка слишком часто и необоснованно возвращать мяч вратарю;

  • Надежные сейвы: Мареска напомнил, что недавно в матче против «Ковентри» Доннарумма неоднократно спасал команду от неизбежных голов, и выразил полную удовлетворенность его общей спортивной формой.

«Иногда мы слишком часто пасуем на Доннарумму. Я всегда говорю: вратарю нужно отдавать пас только тогда, когда других вариантов уже не остается. В остальных ситуациях возвращать мяч Джиджи не нужно», — твердо заявил Энцо Мареска.

Главный герой матча

Самый важный вопрос, который интересовал многих болельщиков — как «Манчестер Сити» сумел сохранить победу, несмотря на эти тревожные ошибки у своих ворот. Главное решение и вывод заключаются в том, что английский гранд преодолел проблемные ситуации и за счет устрашающего мастерства в атаке вырвал итоговую победу. Оба мяча в матче забил Эрлинг Холанд, оформивший очередной дубль и принесший своей команде уверенную победу со счетом 2:0. Ожидается, что указания Марески касательно передач назад приведут к серьезным изменениям в предстоящих матчах.

А как считаете вы, полезно ли для современной команды то, что защитники постоянно возвращают мяч вратарю, или это создает лишний риск и приводит к ошибкам? Как вы оцениваете позицию Марески по отношению к Доннарумме? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной новостью о футболе с фанатами «Манчестер Сити»!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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