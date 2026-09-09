Напряженные противостояния в Кубке английской лиги: «Ньюкасл» вырвал победу на последних минутах

·2·Спорт
Напряженные противостояния в Кубке английской лиги: «Ньюкасл» вырвал победу на последних минутах

Завершились очередные матчи в рамках 3-го раунда Кубка английской лиги (Карабао Куп), подарившие болельщикам настоящий кубковый драматизм. В ряде противостояний представители Премьер-лиги в бескомпромиссной борьбе решили задачу выхода в следующий этап. Особенно запоминающимися событиями вечера стали волевая победа «Ньюкасла», игравшего под серьезным давлением на выезде, уверенный футбол лондонского «Кристал Пэлас», а также голевое шоу в исполнении «Борнмута». Кто же оформил дубли и хет-трики в матчах в Лондоне и Борнмуте, а какие команды попрощались с кубковым турниром? В конце статьи мы сообщим все подробности главной интриги — полный протокол 3-го раунда, минуты забитых голов и важные результаты.

Тяжелая победа «Ньюкасла» и крупный успех «Кристал Пэлас»

В этот кубковый вечер ведущие команды добились побед по разным сценариям:

  • Решающий удар Уиллока: «Ньюкасл» на выезде столкнулся с ожесточенным сопротивлением «Миллуолла», и судьба матча решилась в пользу гостей лишь на 81-й минуте благодаря единственному голу Джо Уиллока (0:1);

  • Крупный успех в Лондоне: «Кристал Пэлас» на своем поле принял «Мидлсбро», отправив в ворота соперника 3 безответных мяча, и весьма легко пробился в следующий раунд;

  • Минимальное преимущество «Сандерленда»: В упорном поединке клуб «Сандерленд» победил «Халл Сити» со счетом 1:0 и выбил соперника из турнира.

«Выступать на выезде против команд низших лиг в английских кубках всегда опасно, но фавориты смогли хладнокровно обеспечить результат», — отмечается в обзорах английской прессы.

Герой вечера: 4 сухих мяча и хет-трик от «Борнмута»

Самый результативный матч дня был зафиксирован в городе Борнмут:

  • Безупречный бенефис Кристи: Полузащитник «Борнмута» Райан Кристи потряс оборону соперника, забив на 7-й, 69-й и 88-й минутах, и стал автором хет-трика в кубковой встрече;

  • Точка на последних минутах: На 4-й компенсированной минуте матча (90+4) Райян довел счет до 4:0, завершив кубковый путь «Линкольна» крупным поражением.

Полные результаты матчей

Самое главное, что интересовало многих любителей футбола — это итоговые счета противостояний и точные минуты авторов голов. Главный вывод заключается в том, что матчи 3-го раунда Кубка английской лиги запомнились победами ожидаемых фаворитов:

  • «Миллуолл» – «Ньюкасл» — 0:1 (Гол: Уиллок 81);

  • «Кристал Пэлас» – «Мидлсбро» — 3:0 (Голы: Ларсен 37, 53, Камада 72);

  • «Сандерленд» – «Халл Сити» — 1:0 (Гол: Тальби 71);

  • «Борнмут» – «Линкольн» — 4:0 (Голы: Кристи 7, 69, 88, Райян 90+4).

Благодаря этим победам «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и «Борнмут» оформили путевки в следующий раунд Кубка лиги.

Как вы думаете, какой клуб сможет стать главным претендентом на завоевание трофея в текущем розыгрыше Кубка английской лиги? Соотносится ли такая тяжелая победа «Ньюкасла» в кубке с чемпионскими амбициями команды? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью с поклонниками английского футбола!

Англия Лига кубогиCarabao CupНюкаслКристал ПэласБорнмутСандерлендМидлсброЛинколн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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