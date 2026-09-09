Невероятный рекорд Холанда: он обошел легенду в истории ЛЧ!

Уже в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА главное оружие «Манчестер Сити» последних лет Эрлинг Холанд оформил очередной исторический успех. В матче против португальского «Порту» норвежский нападающий дважды поразил ворота соперника, не только принеся своей команде уверенную победу со счетом 2:0, но и поднявшись на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории главного клубного турнира континента. Его жуткая результативность, при которой на каждый матч приходится ровно по одному голу, вновь поражает футбольный мир. Итак, рекорд чьего авторства побил Холанд и какие гении мирового футбола стоят перед ним? В конце статьи вы узнаете главную интригу — всю информацию о списке лучших снайперов в истории ЛЧ и единственном главном сопернике, который все еще продолжает выступать в турнире.

Томас Мюллер остался позади: 59 голов в 59 матчах!

Статистика норвежской «голевой машины» демонстрирует феноменальные показатели, которые редко встречаются в современном футболе:

Дубль в ворота «Порту»: В 1-м туре общего этапа турнира Холанд полностью продемонстрировал свое мастерство, двумя точными ударами решив судьбу матча;

Безупречная стопроцентная эффективность: После этой игры на счету форварда в Лиге чемпионов стало 59 голов в 59 встречах — а это в среднем не менее одного гола за матч;

Обход мюнхенской легенды: Благодаря этому результату он обошел ветерана сборной Германии и «Баварии» Томаса Мюллера. Мюллеру потребовалось выйти на поле аж в 163 матчах, чтобы забить 59 голов.

«То, что Эрлинг Холанд забивает с такой скоростью и покорил отметку в 59 голов всего за 59 матчей, установило совершенно новый стандарт в летописи Лиги чемпионов», — отмечается в спортивных обзорах.

Величайшие снайперы в истории ЛЧ: кто ждет Холанда?

Перед Холандом, занявшим 7-ю строчку в списке, остались лишь легендарные бомбардиры, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю футбола:

Рауль Гонсалес и Килиан Мбаппе — на счету обоих нападающих по 71 голу;

Карим Бензема — автор 90 голов в турнире;

Роберт Левандовски — на третьем месте со 109 голами;

Лионель Месси — на второй позиции со 129 голами;

Криштиану Роналду — является абсолютным рекордсменом турнира со 140 голами.

Историческая гонка с Мбаппе

Самый важный вопрос, который интересует многих любителей футбола — сможет ли Холанд обогнать этих легенд и кто останется его главным соперником в Лиге чемпионов. Главный вывод заключается в том, что среди этой топ-7 бомбардиров лишь два футболиста — Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе — в настоящее время продолжают активно выступать в Лиге чемпионов. Все остальные легенды (Роналду, Месси, Бензема, Рауль) покинули Европу или завершили карьеру. Это означает, что в ближайшие годы нас ждет бескомпромиссная историческая гонка именно между Холандом и Мбаппе за то, чтобы занять трон Криштиану Роналду с его 140 голами.

Как вы думаете, сможет ли Эрлинг Холанд до завершения карьеры обновить рекорд Криштиану Роналду в 140 голов и стать величайшим бомбардиром в истории ЛЧ? Сможет ли Мбаппе оперезить его в этой гонке? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью о важном историческом рекорде со всеми футбольными фанатами!