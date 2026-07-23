Ламин Ямаль раскрыл подробности разговора с Лионельем Месси после финала ЧМ-2026

Одна из самых ярких молодых звезд футбольного мира Ламин Ямаль рассказал об эмоциональном диалоге с легендарным Лионельем Месси после финала Чемпионата мира 2026 года. После победы сборной Испании над Аргентиной эта встреча представителей двух поколений обрела символическое значение. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После драматичного финала в Нью-Йорке бывший и нынешний герои «Барселоны» долго беседовали в центре поля. По словам Ямаля, слова восьмикратного обладателя «Золотого мяча» ценны для него не меньше, чем золотая медаль чемпиона мира.

Вера в будущее поколение

По сообщению Goal.com, Лионель Месси подчеркнул, что молодой нападающий должен продолжать свой путь и что будущее футбола находится в руках нового поколения. «Он сказал мне продолжать в том же духе и что будущее принадлежит нашему поколению. Эти слова для меня так же ценны, как золотая медаль на моей шее», — отметил Ламин Ямаль.

Несмотря на поражение, 39-летний Лионель Месси в очередной раз доказал свой высочайший уровень на протяжении турнира. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи, сыграв ключевую роль в выходе сборной Аргентины в финал. Однако в решающем матче молодая и энергичная сборная Испании оказалась сильнее.

Уважение учителя и ученика

Ламин Ямаль не скрывал, что вырос, восхищаясь Лионельем Месси, и встреча с ним в финале самого престижного турнира была его сбывшейся мечтой. «Он человек, за которым я всегда наблюдал с восхищением. После окончания игры я выразил ему свое безграничное уважение», — говорит игрок сборной Испании.

Примечательно, что еще до начала финального матча Лионель Месси тепло отзывался о Ямале. Капитан сборной Аргентины высоко оценил талант 19-летнего вингера, назвав его «звездой мирового уровня» и предсказав ему великую карьеру.

Футбольная общественность расценивает эту встречу как символическую «передачу эстафеты». В то время как Лионель Месси проводит один из своих последних крупных турниров, Ламин Ямаль становится лидером новой эры «Барселоны» и сборной Испании.