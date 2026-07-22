Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия ответила на нападки в социальных сетях

·68·Спорт
Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия ответила на нападки в социальных сетях

Жизнь молодой звезды сборной Испании и клуба «Барселона» Ламина Ямаля остается в центре внимания общественности не только на поле, но и за его пределами. После победы на чемпионате мира 2026 года девушка футболиста Инес Гарсия нарушила молчание после масштабной кампании критики и оскорблений в свой адрес в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Все началось после победы сборной Испании над Аргентиной в финале со счетом 1:0. Инес Гарсия, появившаяся вместе с Ламином Ямалем на поле стадиона «МетЛайф» во время празднования, привлекла внимание многих болельщиков. Однако видео, распространившиеся после торжества, породили слухи об охлаждении отношений между парой.

Давление и критика в социальных сетях

Пользователи социальных сетей заметили отсутствие взаимодействия между Ламином Ямалем и Инес на опубликованных кадрах. Это было истолковано многими фанатами как предположение о том, что пара находится на грани разрыва. Однако ситуация вышла за рамки простых догадок и превратилась в настоящую кампанию ненависти против Инес.

Как сообщает издание Marca, Инес Гарсия выступила с официальным заявлением в ответ на жестокие комментарии и оскорбления. В своем обращении она подчеркнула, что находится под психологическим давлением и считает столь агрессивное вмешательство людей в личную жизнь необоснованным.

«Я тоже человек»: ответ Инес Гарсии

«Я тоже человек, и у меня есть чувства», — заявила Инес в своем обращении. Она резко осудила волну «ненависти» в свой адрес в социальных сетях. Будучи молодым создателем контента, она привыкает к общественному вниманию, но не скрыла, что ей тяжело обсуждать каждую деталь своих личных отношений на таком уровне.

Эта ситуация вновь подняла вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются близкие молодых звезд в современном футболе. Каждый шаг таких перспективных игроков, как Ламин Ямаль, тщательно отслеживается не только спортивными изданиями, но и миром шоу-бизнеса.

Пока сам Ламин Ямаль официально не прокомментировал ситуацию. Однако в испанском футбольном сообществе и среди болельщиков звучат призывы с уважением относиться к личной жизни футболистов. Эксперты отмечают, что подобные случаи могут негативно сказаться на психологическом состоянии молодых спортсменов и их игре на поле.

Ламин ЯмальИнес ГарсияБарселонаИспанияЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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