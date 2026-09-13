Ламин Ямаль повторил рекорд Лионеля Месси

·2·Спорт
Ламин Ямаль повторил рекорд Лионеля Месси

Как сообщает Goal.com, в очередном туре испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле обыграла «Леванте» со счетом 4:2, продолжив свою впечатляющую серию в национальном чемпионате. В составе каталонцев под руководством Ханси Флика юная звезда Ламин Ямаль оформил дубль в третьем матче подряд, повторив уникальный рекорд КсКсИ века, принадлежавший только Лионелю Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

С первых минут встречи «Барселона» начала оказывать давление на гостей и сумела быстро открыть счет. Уже на 5-й минуте Хави Эспарт забил гол. Стоит отметить, что это был третий матч подряд, в котором каталонцы забивают гол в первые шесть минут игры.

Дуэт Ламина Ямаля и Рафиньи

На 19-й минуте Ламин Ямаль записал на свой счет первый гол, а затем на 48-й минуте реализовал пенальти, доведя счет до 3:0. Таким образом, 19-летний футболист повторил результат Лионеля Месси сезона 2012/13, который оформил три дубля в первых пяти матчах Ла Лиги.

На данный момент на счету Ламина Ямаля 6 голов, и он лидирует в гонке бомбардиров вместе со своим одноклубником Рафиньей, а также Килианом Мбаппе и Серхио Камельо. В этом матче бразильский вингер Рафинья также отдал две голевые передачи, внеся огромный вклад в победу команды.

Голевая серия и финальные моменты

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 11 голевых моментах, а Ламин Ямаль совершил 9 результативных действий. Благодаря их общей продуктивности «Барселона» забила 25 голов во всех турнирах. Кроме того, команда впервые с сезона 2011/12 повторила результат в 20 забитых мячей после первых пяти туров.

К концу игры из-за ошибок в обороне «Леванте» попытался вернуться в матч. Иван Ромеро сократил разрыв на 79-й минуте, а на 88-й минуте Бруге довел счет до 3:2. Однако на 93-й минуте добавленного времени Карим Адейеми совершил великолепный сольный проход и обеспечил окончательную победу «Барселоны» — 4:2.

Ламин ЯмальЛионель МессиБарселонаЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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