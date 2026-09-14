Ламин Ямаль объяснил, почему остался недоволен своей игрой на чемпионате мира

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сообщил, что, несмотря на победу на чемпионате мира, он остался недоволен своими личными показателями. Эта ситуация наглядно демонстрирует, какие высокие требования футболист предъявляет к себе и что командный успех для него стоит выше личных результатов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, в прошлом сезоне юный нападающий забил 24 гола и отдал 18 результативных передач в составе клуба, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании. Однако мундиаль в составе сборной оказался для него не столь успешным с точки зрения личной статистики.

Личная статистика на мундиале и скрытые задачи

Несмотря на огромный вклад в чемпионство сборной Испании, Ламин Ямаль забил всего один гол и не сделал ни одной результативной передачи в 8 матчах турнира. Именно эти цифры стали причиной недовольства футболиста.

В интервью изданию Универсал Валдано футболист также затронул тему своего физического состояния и проблем во время турнира. Он подчеркнул, что причиной личного недовольства является не травма, а его собственная высокая требовательность к себе.

Черновая работа на поле и планы на будущее

Ямаль напомнил о тактических задачах, которые не отражаются в статистике, и о том, как он создавал свободные зоны для партнеров. По его словам, футболист, способный оттянуть на себя трех защитников соперника, является большой находкой для тренера.

Несмотря на то, что ему сейчас 19 лет, Ламин Ямаль уже успел пополнить свою богатую коллекцию трофеев чемпионатом Европы, чемпионатом мира, тремя титулами Ла Лиги и другими наградами. Однако эти успехи лишь подогревают его стремление играть еще лучше в будущих турнирах.