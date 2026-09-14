Ламин Ямаль объяснил, почему остался недоволен своей игрой на чемпионате мира

·24·Спорт
Ламин Ямаль объяснил, почему остался недоволен своей игрой на чемпионате мира

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сообщил, что, несмотря на победу на чемпионате мира, он остался недоволен своими личными показателями. Эта ситуация наглядно демонстрирует, какие высокие требования футболист предъявляет к себе и что командный успех для него стоит выше личных результатов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, в прошлом сезоне юный нападающий забил 24 гола и отдал 18 результативных передач в составе клуба, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании. Однако мундиаль в составе сборной оказался для него не столь успешным с точки зрения личной статистики.

Личная статистика на мундиале и скрытые задачи

Несмотря на огромный вклад в чемпионство сборной Испании, Ламин Ямаль забил всего один гол и не сделал ни одной результативной передачи в 8 матчах турнира. Именно эти цифры стали причиной недовольства футболиста.

В интервью изданию Универсал Валдано футболист также затронул тему своего физического состояния и проблем во время турнира. Он подчеркнул, что причиной личного недовольства является не травма, а его собственная высокая требовательность к себе.

Черновая работа на поле и планы на будущее

Ямаль напомнил о тактических задачах, которые не отражаются в статистике, и о том, как он создавал свободные зоны для партнеров. По его словам, футболист, способный оттянуть на себя трех защитников соперника, является большой находкой для тренера.

Несмотря на то, что ему сейчас 19 лет, Ламин Ямаль уже успел пополнить свою богатую коллекцию трофеев чемпионатом Европы, чемпионатом мира, тремя титулами Ла Лиги и другими наградами. Однако эти успехи лишь подогревают его стремление играть еще лучше в будущих турнирах.

Ламин ЯмальБарселонаИспанияЧемпионат мираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Усман Дембеле отреагировал на слова Килиана МбаппеУсман Дембеле отреагировал на слова Килиана МбаппеСегодня, 13:35Ламин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 годаЛамин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 13:17Эрлинг Холанд установил рекорд, а Манчестер Сити победил в дербиЭрлинг Холанд установил рекорд, а Манчестер Сити победил в дербиСегодня, 12:18Исторический финал в Нью-Йорке: Зверев сокрушил Шелтона и повторил 49-летний рекорд!Исторический финал в Нью-Йорке: Зверев сокрушил Шелтона и повторил 49-летний рекорд!Сегодня, 09:22Скандал в манчестерском дерби: официально признано, что гол Холанда был засчитан ошибочноСкандал в манчестерском дерби: официально признано, что гол Холанда был засчитан ошибочноСегодня, 09:15Манчестер Юнайтед проиграл в дербиМанчестер Юнайтед проиграл в дербиСегодня, 09:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?