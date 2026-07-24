На побережье Австралии найдены загадочные «космические сферы»: эксперты начали исследование

·65·Технологии
На побережье Австралии найдены загадочные «космические сферы»: эксперты начали исследование

У побережья Форрест-Бич в австралийском штате Квинсленд были обнаружены необычные металлические сферы. По предварительным данным, эти объекты являются космическим мусором, который прошел через плотные слои атмосферы и упал на поверхность Земли. Находка привлекла внимание не только местных жителей, но и международных космических агентств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Шесть металлических шаров, обнаруженных в начале июля, были немедленно оцеплены экстренными службами, а безопасность района была обеспечена. Специалисты доставили находки в специализированные лаборатории для детального изучения. Хотя официально еще не подтверждено, какой стране или компании принадлежат эти объекты, существуют серьезные предположения об их происхождении.

Высокая вероятность того, что это части ракеты

Согласно информации, предоставленной Австралийским космическим агентством (Аустралиан Спаке Агенкй), эти «космические сферы» могут быть баками высокого давления ракет-носителей. Такие детали обычно изготавливаются из титана. Титан отличается своей прочностью и термостойкостью, что позволяет ему выдерживать экстремальные температуры при входе в атмосферу и достигать Земли практически без повреждений.

Специалисты отмечают, что подобные части космических аппаратов нередко встречаются на поверхности Земли после схода с орбиты. Однако траектория возвращения таких деталей и их поведение до сих пор изучены недостаточно. Это вновь поднимает вопрос о безопасности космических полетов и утилизации отходов.

Австралия — «пристанище» космического мусора

Благодаря своему географическому положению континент часто становится местом падения объектов из космоса. Ранее здесь находили части станции Скйлаб, фрагменты корабля SpaceX Dragon и обломки различных ракет. Нынешние находки также показывают, насколько актуальна проблема отходов, образующихся в процессе освоения космоса.

Местные власти и эксперты предупреждают граждан и просят соблюдать следующие правила:

  • Ни в коем случае не прикасаться к подозрительным металлическим объектам;
  • Немедленно сообщать о находке в экстренные службы;
  • Соблюдать безопасную дистанцию вокруг объектов.
В настоящее время Австралийское космическое агентство совместно с международными партнерами работает над определением того, к какой миссии относятся эти сферы. В ближайшее время ожидается официальное заявление о составе объектов и их точном назначении по результатам лабораторных анализов.

АвстралияКосмосРакетаТехнологииНаука
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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