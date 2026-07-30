Алонсо проводит «чистку» состава: рекордный трансфер и звезды на выход

С приближением старта нового сезона Английской премьер-лиги в лондонском «Челси» дуют ветры больших перемен. Руководство клуба поставило перед собой цель существенно сократить состав команды до закрытия летнего трансферного окна.

Zamin.уз со ссылкой на авторитетное издание Эвенинг Стандард представляет подробности резкого поворота в трансферной политике «аристократов», процесса «чистки» состава и планов главного тренера Хаби Алонсо.

Баланс покупок и доходов: рекордные траты и огромная прибыль

В нынешнее летнее трансферное окно «Челси» снова потратил крупные суммы на новых футболистов. Самой дорогой покупкой в истории клуба стал 117 миллионов фунтов стерлингов Морган Роджерс, приобретенный за эту сумму. Данный трансфер свидетельствует о том, что амбиции лондонского клуба по-прежнему высоки.

В то же время клуб успешно действует и в вопросе сохранения финансового баланса. Благодаря продажам Андрея Сантоса, Марка Кукурельи и Тайрика Джорджа клуб 120 миллионов фунтов стерлинговсумел заработать более этой суммы. Кроме того, Алехандро Гарначо был отдан в аренду в «Астон Виллу» с обязательством выкупа за 43 миллиона фунтов стерлингов, что гарантирует получение доходов в будущем.

Новые цели и «великая чистка»

«Челси» еще не завершил новые приобретения. В ближайшее время ожидается пополнение состава опытными футболистами – Джорданом Хендерсоном и Дэнни Уэлбеком. Считается, что эти два игрока смогут принести в команду необходимый опыт и стабильность.

Однако, по информации Эвенинг Стандард, в оставшуюся часть трансферного окна клуб сосредоточится на расставании с футболистами. Оптимизация состава и сокращение зарплатной ведомости стали приоритетной задачей.

Кандидаты на уход и философия Хаби Алонсо

Список футболистов, которые могут покинуть команду, довольно долог, и в нем упоминаются такие имена, как Трево Чалоба, Марк Гиу, Николас Джексон, Лиам Делап и даже Педру Нету.

Главным виновником этих резких решений считается главный тренер Хаби Алонсо. Испанскому специалисту не нужен слишком большой состав. Причина заключается в том, что «Челси» в этом сезоне не участвует в еврокубках, а значит, календарь матчей будет намного легче, и добиться цели можно и с меньшим количеством игроков.

Хаби Алонсо прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Мы понимаем, что нас ждут еще некоторые изменения. Мы должны быть гибкими и действовать быстро. Самое главное, у нас есть четкое видение и конкретный план. Возможно, до закрытия трансферного окна наш состав еще изменится.

Показатели летних трансферов «Челси»

Аспект / Мезон Детали Рекордный трансфер Морган Роджерс (£117 млн) Общий доход £120 млн+ (Сантос, Кукурелья, Джордж) Трансфер Гарначо £43 млн (аренда с обязательным выкупом) Потенциальные новичкки Джордан Хендерсон, Дэнни Уэлбек Кандидаты на уход Н. Джексон, П. Нету, Т. Чалоба, М. Гиу, Л. Делап Главный тренер Хаби Алонсо Основной фактор Не участвует в еврокубках

Любители футбола не должны пропустить эту новость о революционных изменениях в «Челси» и планах Хаби Алонсо.

Срочно отправьте эту горячую статью своим друзьям, коллегам и в футбольные сообщества!

По вашему мнению, правильно ли поступает руководство «Челси», продавая таких футболистов, как Николас Джексон и Педру Нету? Нужны ли команде опытные Хендерсон и Уэлбек? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!