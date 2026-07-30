Официально: Джон Стоунз покинул «Сити» — великий защитник теперь в «Интере»!

·98·Спорт
Официально: Джон Стоунз покинул «Сити» — великий защитник теперь в «Интере»!

В европейском футболе произошло грандиозное событие, потрясшее трансферный рынок: «Манчестер Сити» и многолетний лидер сборной Англии, известный центральный защитник Джон Стоунз неожиданно перебирается в итальянскую Серию А. Как единогласно подтверждают известные инсайдеры и итальянская пресса, 32-летний защитник достиг соглашения с миланским «Интером».

Zamin.уз представляет все финансовые и организационные детали этого сенсационного трансфера.

Детали контракта и зарплата: мудрый ход «Интера»

По информации известного трансферного эксперта Николо Скиры, все вопросы по соглашению решены полностью. Джон Стоунз присоединяется к миланскому клубу в качестве свободного агента. Это означает, что «Интер» не заплатит «Манчестер Сити» ни единого евро за одного из самых надежных защитников команды Гвардиолы. Это оценивается как очередной крупный успех руководства миланского гранда на трансферном рынке.

Согласно источникам, стороны заключили долгосрочный контракт сроком до лета 2028 года, то есть на 4 года. Годовая зарплата опытного защитника в Милане составит примерно 4,5 миллиона евро (без учета налогов). Эта зарплата считается вполне приемлемой цифрой по стандартам Серии А для игрока статуса Стоунза.

Медосмотр и официальная подпись: решающий день сегодня

Присоединение Стоунза к лагерю «нерадзурри» — это лишь вопрос времени. По полученным данным, английский футболист в ближайшие часы прибудет в Милан и пройдет запланированный медицинский осмотр. Если не будут выявлены какие-либо непредвиденные проблемы со здоровьем, Джон Стоунз в тот же день подпишет официальный контракт с грандом Серии А. Ожидается, что официальное заявление клуба последует в ближайшее время.

Легендарная эпоха в «Манчестер Сити»: потеря или новый вызов?

Уход Джона Стоунза оценивается как большая потеря для «Манчестер Сити». Защитник ровно десять лет достойно защищал цвета «горожан». Он был одним из важнейших элементов системы Гвардиолы и вместе с командой завоевал все возможные трофеи.

Триумфальный путь Стоунза в «Сити»:

  • Победитель Лиги чемпионов (1 раз);

  • Чемпион Английской Премьер-лиги (6 раз).

А для «Интера» приход Стоунза усилит линию обороны опытом и хладнокровием. Считается, что его умение обращаться с мячом и тактическая грамотность идеально впишутся в игровой стиль Симоне Индзаги.

Переход Джона Стоунза в «Интер»: основные факты

Параметр

Детали

Новый клуб

«Интер» Милан (Италия)

Старый клуб

«Манчестер Сити» (Англия)

Тип трансфера

Свободный агент (бесплатно)

Срок контракта

До лета 2028 года (4 года)

Годовая зарплата

~4,5 млн евро

Возраст

32 года

Источник

Итальянская пресса и Николо Скира

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Уход Джона Стоунза из АПЛ и переезд в Серию А — один из крупнейших трансферов этого года. Немедленно поделитесь этой горячей новостью из мира футбола с друзьями, коллегами и группами любителей футбола, чтобы они ее не пропустили!

Как вы думаете, сможет ли Гвардиола найти защитника, способного заменить Стоунза? Добьется ли Джон Стоунз в Италии такого же успеха, как в «Манчестер Сити»? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!

Джон СтоунзМанчестер СитиИнтерМиланНиколо Скира
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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