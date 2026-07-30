Урозов отправился в Российскую Премьер-лигу: «Рубин» оформляет его трансфер

·124·Спорт
Урозов отправился в Российскую Премьер-лигу: «Рубин» оформляет его трансфер

Выступающий в Российской Премьер-лиге казанский «Рубин» достиг соглашения об аренде защитника самаркандского «Динамо» и национальной сборной Узбекистана Жахонгира Урозова. Этот трансфер был обнародован известным российским инсайдером Иваном Карповым и быстро привлек внимание футбольной общественности.

Zamin.уз рассказывает о финансовых деталях этого перехода, стиле игры футболиста и важных этапах его карьеры.

Финансовые детали трансфера

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Рубин» оформляет арендное соглашение за 22-летнего центрального защитника с выплатой 100 тысяч евро. В сделку также включено право выкупа игрока по окончании сезона, стоимость которого установлена на уровне 700 тысяч евро.

Таким образом, если «Рубин» воспользуется опцией выкупа, общая сумма сделки может составить 800 тысяч евро. Жахонгир Урозов вечером 30 июля отправился в Казань для прохождения медицинского осмотра.

Узбекский Де Лигт: сильные стороны и стиль игры

Жахонгир Урозов родился 18 января 2004 года в Джизакской области. Его рост — 190 сантиметров, вес — около 83 килограммов. Основная позиция — центральный защитник, рабочая нога — левая. При необходимости он также может сыграть на левом фланге обороны.

Специалисты особо выделяют следующие сильные стороны Урозова:

  • Физическая мощь и успешность в единоборствах.

  • Превосходство в верховой борьбе и умение вести жестловой отбор мяча.

  • Способность продвигаться с мячом вперед из линии обороны и отдавать передачи.

Особенно отмечается его первый пас: защитник умеет начинать атаки низом и продвигать мяч вперед тонкими передачами между линиями. Как подчеркивает Карпов, по своему стилю игры он напоминает Маттейса де Лигта:

  • Его игра очень напоминает де Лигта. Такой же мощный, агрессивный, постоянно играющий вперед и полагающийся на свою физическую силу. Если поработать с квалифицированными тренерами, со временем можно устранить имеющиеся недостатки (ловкость, выбор позиции), — так охарактеризовал его Карпов.

В чемпионате Узбекистана Урозов был среди лидеров по оборонительным показателям (выигранные единоборства, перехваты, отборы).

Участник ЧМ-2026 и дебют в сборной

Азы футбола Урозов постигал в системе ташкентского клуба «Бунёдкор». В 2023 году он перешел в турецкий «Эюпспор», после чего был арендован и окончательно выкуплен самаркандским «Динамо».

На молодежном уровне Урозов является победителем Кубка Азии У-20 (2023) и участником молодежного чемпионата мира.

Весной 2026 года он дебютировал за взрослую сборную Узбекистана и уже в первом матче — против Габона (3:1) — отметился голом. Летом Урозов вошел в окончательный состав сборной на первый в истории Узбекистана чемпионат мира и выходил на поле в матчах против Колумбии и Конго.

Переход узбекского таланта в Российскую Премьер-лигу находится в центре внимания всех любителей футбола.

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А как вы думаете, сможет ли Жахонгир Урозов дорасти в России до уровня «де Лигта»? Свои мнения оставляйте в комментариях!

Джахонгир УрозовРубинДинамоМаттейс де ЛигтИван Карпов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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