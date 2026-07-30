«Реал» кем пожертвует ради регистрации Родри и Диоманде?

Мадридский «Реал» активно действует на трансферном рынке, однако теперь столкнулся с серьезной проблемой. Клуб хочет заполучить таких талантливых футболистов, как Родри и Ян Диоманде, но для их регистрации в Ла Лиге в основной заявке команды нет свободных мест. Как сообщает издание КОПЭ, руководство клуба вынуждено расстаться как минимум с двумя игроками. Это становится настоящей головной болью для мадридского гранда, поскольку никто из нынешних футболистов не хочет покидать команду.

Zamin.уз подробно рассказывает об этой трансферной проблеме, кандидатах на уход и позиции самих футболистов.

Заявка Ла Лиги заполнена: футболисты не хотят уходить

В настоящее время основная заявка «Реала» на Ла Лигу, рассчитанная на 25 мест, полностью занята. Чтобы зарегистрировать Родри и Диоманде, «королевскому клубу» придется избавиться как минимум от двух имеющихся в составе игроков.

По данным источника, главный фактор, усложняющий ситуацию — нежелание футболистов уходить. Ни один игрок в составе не выразил намерения покинуть мадридский клуб и намерен бороться за свое место. Это создало неожиданную проблему для руководства клуба в конце трансферного окна.

Кто близок к трансферу? Кандидаты и их позиции

По информации КОПЭ, в качестве главных кандидатов на уход из клуба называют двух молодых талантов — Рауля Асенсио и Гонсало Гарсию. Также упоминалось имя Франко Мастантуоно, однако он пока числится в заявке резервной команды, поэтому напрямую на лимит основного состава не влияет.

Позиция кандидатов на трансфер выглядит следующим образом:

Рауль Асенсио: Даже не хочет слушать предложения, поступающие от других клубов. Он решил остаться в Мадриде, проявить свои возможности перед новым тренерским штабом и завоевать место в составе.

Гонсало Гарсия: Более гибкий в вопросе трансфера. Он готов рассмотреть вариант с переходом в клуб Английской премьер-лиги «Фулхэм». Однако он не спешит и хочет сначала дождаться окончания переговоров между клубами.

Что будет с новыми приобретениями?

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» полностью согласовал условия личного контракта с Родри, а также близок к завершению трансфера защитника «Спортинга» Яна Диоманде. Эти трансферы считаются важными для будущих планов клуба, но если проблема с регистрацией не будет решена, их осуществление может оказаться под вопросом.

Трансферная ситуация в «Реал Мадриде»

Критерий Детали Лимит Ла Лиги 25 (полностью) Требуемое свободное место Минимум 2 Основные кандидаты (покупки) Родри (личный контракт согласован), Ян Диоманде (близко) Кто может уйти Рауль Асенсио, Гонсало Гарсия Главная проблема Футболисты не хотят уходить Основной источник КОПЭ

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Эта трансферная драма в мадридском гранде и судьба молодых талантов находятся в центре внимания всех любителей футбола.

Как вы думаете, какими игроками «Реал» должен пожертвовать ради Родри и Диоманде? Должен ли остаться Рауль Асенсио или его стоит продать? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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