Карим Адейеми назвал свою главную мечту: Чего он хочет в «Барселоне»?

Недавно пополнивший ряды «Барселоны» талантливый немецкий вингер Карим Адейеми дал интервью авторитетному испанскому изданию Mundo Deportivo. В этом интервью футболист откровенно рассказал о своих планах в каталонском клубе, главной мечте и болезненном поражении в прошлом.

Zamin.уз рассказывает об основных деталях этой интересной беседы и будущих целях Адейеми.

1. Поражение в Лиге чемпионов: горечь и энтузиазм

В ходе интервью журналист напомнил Адейеми о поражении, пережитом с «Боруссией Дортмунд» в финале Лиги чемпионов. Тогда немецкий клуб уступил в решающем матче, и для Адейеми это стало очень болезненным моментом.

На вопрос журналиста о реванше за это поражение вместе с «Барселоной» Адейеми ответил твердо и с энтузиазмом.

Карим Адейеми: «Конечно. Выиграть Лигу чемпионов — моя главная мечта. Я был очень близок к этой цели, но, к сожалению, тогда удача отвернулась от нас, и мы проиграли. Но я не сдался».

Эти слова свидетельствуют о высоком энтузиазме и мотивации футболиста. Он полон решимости одержать победу в самом престижном клубном турнире Европы в составе «Барселоны».

2. Труд и цель на пути к мечте

Адейеми подчеркнул, что упорно трудится для достижения своей мечты. Для него победа в Лиге чемпионов — не просто мечта, а конкретная цель.

Мнение тренера: «Я все еще мечтаю выиграть этот турнир. Я усердно работаю каждый день именно ради этой цели, чтобы воплотить свою мечту в реальность».

Эти слова показывают профессиональный подход немецкого вингера и его уверенность в том, что он внесет свой вклад в успехи «Барселоны». Ожидается, что его приход еще больше усилит линию атаки каталонцев.

3. Из «Боруссии» в «Барселону»: Новая страница

Напомним, на прошлой неделе Карим Адейеми перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии». Этот трансфер стал новой и важной страницей в карьере немецкого вингера. Он готов проявить свои возможности на «Камп Ноу» и добиться больших успехов вместе с командой.

Его интервью привлекло внимание многих футбольных болельщиков и экспертов. Энтузиазм и цели Адейеми подкрепляют надежды на будущее «Барселоны».

Интервью и цели Карима Адейеми

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Энтузиазм и цели новой звезды «Барселоны» Карима Адейеми поражают всех.

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Как вы думаете, сможет ли Карим Адейеми выиграть Лигу чемпионов вместе с «Барселоной»? Сможет ли он усилить линию атаки каталонцев? Оставляйте свои мысли и догадки в комментариях!