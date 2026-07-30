Усилит «Спартак»: обсуждается громкое возвращение Шомуродова в Россию

Вновь возобновились обсуждения вокруг карьеры капитана национальной сборной Узбекистана и лучшего бомбардира турецкой Суперлиги Элдора Шомуродова. Его бывший одноклубник по «Ростову», российский экс-футболист Арсений Логашов подчеркнул, что узбекский нападающий является идеальной кандидатурой для самого популярного клуба России — московского «Спартака».

Zamin.uz представляет мнения Логашова и анализ недавних феноменальных достижений Шомуродова.

Арсений Логашов: «Шомуродов — полностью сформировавшийся и зрелый футболист»

Арсений Логашов охарактеризовал Элдора Шомуродова как нападающего, способного усилить состав любой команды Российской Премьер-лиги. По его мнению, Шомуродов сейчас находится в своем лучшем спортивном возрасте и на пике карьеры.

«Шомуродов, конечно, сможет усилить «Спартак». Это нападающий, который нужен любой команде Российской Премьер-лиги. Если Элдор сейчас находится на трансферном рынке, на него сразу должен появиться спрос. Он в самом расцвете спортивных сил. Теперь он уже не тот молодой форвард из «Ростова», а полностью сформировавшийся, зрелый футболист», — сказал Логашов.

Экс-футболист также добавил, что итальянский и турецкий опыт Элдора вывели его на новый уровень: «В Италии и Турции Элдора научили играть в настоящий большой футбол».

Бенефис в Стамбуле и бомбардирство в Суперлиге

Переход Элдора Шомуродова в Турцию стал новой и самой успешной страницей в его карьере. Нападающий, перешедший на правах аренды в клуб «Истанбул Башакшехир» летом 2025 года, полностью продемонстрировал свое мастерство во всех турнирах.

Его статистика в Турции поражает:

Во всех турнирах: 44 матча.

Голы: 23.

Голевые передачи: 6.

Шомуродов завершил сезон в качестве лучшего бомбардира Суперлиги, что вынудило турецкий клуб полностью выкупить узбекского форварда во время летнего трансферного окна 2026 года. Как подчеркнул Логашов, этот опыт сделал Элдора гораздо более сильным футболистом, чем во времена его выступлений в чемпионате России.

Супергол на ЧМ-2026 и история в «Ростове»

Шомуродов также успешно выступил со сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года. Гол 31-летнего форварда в ворота сборной Демократической Республики Конго был признан одним из двух лучших голов мундиаля, что в очередной раз доказало его мастерство мирового уровня.

Напомним, что Шомуродов хорошо знаком болельщикам Российской Премьер-лиги. Он выступал за «Ростов» в период с 2017 по 2020 год. В составе «Ростова» узбекский нападающий провел в общей сложности 91 матч, забил 18 голов и в августе 2019 года был признан лучшим игроком лиги. Позже он также набрался опыта в итальянских клубах «Дженоа», «Рома», «Специя» и «Кальяри».

Основные факты о карьере Элдора Шомуродова

Клуб / Команда Период Матчи Голы Передачи Показатели / Награды «Ростов» (Россия) 2017–2020 91 18 - Лучший игрок месяца в РПЛ (Август 2019) «Дженоа» (Италия) 2020–2021 31 8 - - «Рома» (Италия) 2021–2023 61 7 - - «Истанбул Башакшехир» (Турция) 2025– 44* 23* 6* Лучший бомбардир турецкой Суперлиги (*период аренды) Сборная Узбекистана - - - - Участник ЧМ-2026, автор одного из красивейших голов ЧМ-2026

Обсуждения вокруг громкого возвращения в Россию лучшего бомбардира турецкой Суперлиги и звезды чемпионата мира Элдора Шомуродова находятся в центре внимания всех любителей футбола.

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Как вы считаете, будет ли правильным решением возвращение Элдора Шомуродова в московский «Spartak» или другой российский топ-клуб? Или ему стоит остаться в Турции и продолжать успехи в Европе? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!