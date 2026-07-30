Драма в США: «Ливерпуль» с трудом обыграл «Рексхэм»
Пока трансферный рынок в Лондоне накаляется, по другую сторону океана — в Соединенных Штатах Америки — «Ливерпуль» продолжает подготовку к новому сезону. В историческом поединке в Бронксе мерсисайдцы померились силами с амбициозным валлийским клубом «Рексхэм». Хотя матч носил товарищеский характер, атмосфера на стадионе и борьба на поле были напряженными, как в настоящей официальной встрече.
Zamin.уз сообщает об этой минимальной победе, деталях матча и новом старте команды в АПЛ.
1. Лед тронулся: исторический гол 17-летнего Нгумохи за «Ливерпуль»
Встреча выдалась для «Ливерпуля» непростой. «Рексхэм» — команда, принадлежащая голливудским звездам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни и завоевавшая популярность по всему миру — оказала достойное сопротивление грозному сопернику. Ближе к концу основного времени счет оставался нераспечатанным.
Однако драма разыгралась на 75-й минуте. Вышедший на замену молодой и талантливый нападающий Рио Нгумоха (недавно приобретенный из академии «Челси») забил свой первый гол в футболке мерсисайдцев. Этот единственный мяч принес «красным» минимальную победу со счетом 1:0 и заставил стадион содрогнуться.
Этот гол Нгумохи не только принес победу, но и еще больше укрепил веру в то, что его ждет блестящее будущее. Журналисты оценивают его игру как «зрелую и профессиональную».
2. Старт в АПЛ: определился первый соперник в новом сезоне
Этот товарищеский матч стал важным этапом предсезонной подготовки «Ливерпуля». Теперь команда переключает все свое внимание на новый сезон Английской Премьер-лиги.
К сведению, свой первый матч в новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» начнет с противостояния с сильным соперником — «Ньюкасл Юнайтед». Этот важный поединок запланирован на 23 августа. Болельщики с нетерпением ждут дебюта нового тренерского штаба и обновленного состава в официальных матчах.
Протокол матча и основные факты
Аспект / Критерий
Детали
Турнир
Товарищеский матч
Место
Бронкс, Нью-Йорк (США)
Дата
30 июля 2026 года
Хозяин
ФК «Ливерпуль» (Англия)
Гость
ФК «Рексхэм» (Уэльс)
Счет
1:0
Гол
Рио Нгумоха, 75' (дебютный гол)
Следующий официальный матч
АПЛ, 1-й тур: вс «Ньюкасл» (23 августа)
Любители футбола не должны пропустить эту аналитическую статью о победе «Ливерпуля» в Америке и голе молодого таланта.
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Как вы думаете, сможет ли 17-летний Рио Нгумоха найти свое место в основном составе «Ливерпуля» в новом сезоне? Чем завершится старт команды в АПЛ против «Ньюкасла»? Оставляйте свои мысли в комментариях!
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