Драма в США: «Ливерпуль» с трудом обыграл «Рексхэм»

·80·Спорт
Драма в США: «Ливерпуль» с трудом обыграл «Рексхэм»

Пока трансферный рынок в Лондоне накаляется, по другую сторону океана — в Соединенных Штатах Америки — «Ливерпуль» продолжает подготовку к новому сезону. В историческом поединке в Бронксе мерсисайдцы померились силами с амбициозным валлийским клубом «Рексхэм». Хотя матч носил товарищеский характер, атмосфера на стадионе и борьба на поле были напряженными, как в настоящей официальной встрече.

Zamin.уз сообщает об этой минимальной победе, деталях матча и новом старте команды в АПЛ.

1. Лед тронулся: исторический гол 17-летнего Нгумохи за «Ливерпуль»

Встреча выдалась для «Ливерпуля» непростой. «Рексхэм» — команда, принадлежащая голливудским звездам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни и завоевавшая популярность по всему миру — оказала достойное сопротивление грозному сопернику. Ближе к концу основного времени счет оставался нераспечатанным.

Однако драма разыгралась на 75-й минуте. Вышедший на замену молодой и талантливый нападающий Рио Нгумоха (недавно приобретенный из академии «Челси») забил свой первый гол в футболке мерсисайдцев. Этот единственный мяч принес «красным» минимальную победу со счетом 1:0 и заставил стадион содрогнуться.

Этот гол Нгумохи не только принес победу, но и еще больше укрепил веру в то, что его ждет блестящее будущее. Журналисты оценивают его игру как «зрелую и профессиональную».

2. Старт в АПЛ: определился первый соперник в новом сезоне

Этот товарищеский матч стал важным этапом предсезонной подготовки «Ливерпуля». Теперь команда переключает все свое внимание на новый сезон Английской Премьер-лиги.

К сведению, свой первый матч в новом сезоне АПЛ «Ливерпуль» начнет с противостояния с сильным соперником — «Ньюкасл Юнайтед». Этот важный поединок запланирован на 23 августа. Болельщики с нетерпением ждут дебюта нового тренерского штаба и обновленного состава в официальных матчах.

Протокол матча и основные факты

Аспект / Критерий

Детали

Турнир

Товарищеский матч

Место

Бронкс, Нью-Йорк (США)

Дата

30 июля 2026 года

Хозяин

ФК «Ливерпуль» (Англия)

Гость

ФК «Рексхэм» (Уэльс)

Счет

1:0

Гол

Рио Нгумоха, 75' (дебютный гол)

Следующий официальный матч

АПЛ, 1-й тур: вс «Ньюкасл» (23 августа)

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Как вы думаете, сможет ли 17-летний Рио Нгумоха найти свое место в основном составе «Ливерпуля» в новом сезоне? Чем завершится старт команды в АПЛ против «Ньюкасла»? Оставляйте свои мысли в комментариях!

ЛиверпульРексемРио НгумохаЧелсиНьюкасл Юнайтед
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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