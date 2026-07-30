Huawei готовится представить новый ноутбук МатеБук Pro С

·129·Технологии
Huawei готовится представить новый ноутбук МатеБук Pro С

Известный технологический бренд Huawei представил свой новый флагманский ноутбук МатеБук Pro С перед официальным анонсом. Как пишет издание иксбт.ком, данное устройство вызывает большой интерес на технологическом рынке благодаря своим передовым техническим характеристикам, сверхлегкому корпусу и уникальной системе камер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из главных заслуживающих внимания особенностей является то, что вес ноутбука составляет всего 798 г. Этот показатель считается одним из лучших на рынке для устройств с диагональю экрана 14 дюймов. Например, специалисты были поражены тем, что этот новый продукт на целых 35% легче 13-дюймовой модели MacBook Air.

Процессор Кирин и производительность

Устройство оснащено процессором Кирин КсЭ90 последнего поколения, который обеспечивает высокую вычислительную мощность и энергоэффективность. Ожидается, что возможности платформы покажут высокие результаты при решении повседневных сложных задач и работе с профессиональными программами.

Для покупателей созданы широкие возможности выбора, ноутбук представлен в версиях с 16 или 32 GB оперативной памяти. В качестве постоянного накопителя установлены быстрые SSD диски объемом от 512 GB. Также для удовлетворения потребностей современных пользователей предусмотрены два порта USB-C.

Почему у ноутбука три камеры?

Одна из самых загадочных и важных особенностей устройства — это его модуль камер. Помимо привычной одной фронтальной камеры, на тыльной стороне крышки корпуса расположены еще две камеры. На данный момент полная информация о точном назначении и характеристиках этих камер не предоставлена.

По мнению большинства аналитиков, эти дополнительные модули могут представлять собой сложную систему съемки, работающую в паре с датчиком глубины или лидаром. Практическое удобство и функциональность данного технического решения выяснятся в ближайшие дни.

Ожидается, что компания Huawei предложит пять различных вариантов цвета для нового МатеБук Pro С. Полноценное презентационное мероприятие, на котором планируется объявить все технические детали, цену и дату поступления новинки в продажу, назначено на 5 августа текущего года.

HuaweiMateBook Pro SKirinНоутбукТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей