Huawei готовится представить новый ноутбук МатеБук Pro С

Известный технологический бренд Huawei представил свой новый флагманский ноутбук МатеБук Pro С перед официальным анонсом. Как пишет издание иксбт.ком, данное устройство вызывает большой интерес на технологическом рынке благодаря своим передовым техническим характеристикам, сверхлегкому корпусу и уникальной системе камер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из главных заслуживающих внимания особенностей является то, что вес ноутбука составляет всего 798 г. Этот показатель считается одним из лучших на рынке для устройств с диагональю экрана 14 дюймов. Например, специалисты были поражены тем, что этот новый продукт на целых 35% легче 13-дюймовой модели MacBook Air.

Процессор Кирин и производительность

Устройство оснащено процессором Кирин КсЭ90 последнего поколения, который обеспечивает высокую вычислительную мощность и энергоэффективность. Ожидается, что возможности платформы покажут высокие результаты при решении повседневных сложных задач и работе с профессиональными программами.

Для покупателей созданы широкие возможности выбора, ноутбук представлен в версиях с 16 или 32 GB оперативной памяти. В качестве постоянного накопителя установлены быстрые SSD диски объемом от 512 GB. Также для удовлетворения потребностей современных пользователей предусмотрены два порта USB-C.

Почему у ноутбука три камеры?

Одна из самых загадочных и важных особенностей устройства — это его модуль камер. Помимо привычной одной фронтальной камеры, на тыльной стороне крышки корпуса расположены еще две камеры. На данный момент полная информация о точном назначении и характеристиках этих камер не предоставлена.

По мнению большинства аналитиков, эти дополнительные модули могут представлять собой сложную систему съемки, работающую в паре с датчиком глубины или лидаром. Практическое удобство и функциональность данного технического решения выяснятся в ближайшие дни.

Ожидается, что компания Huawei предложит пять различных вариантов цвета для нового МатеБук Pro С. Полноценное презентационное мероприятие, на котором планируется объявить все технические детали, цену и дату поступления новинки в продажу, назначено на 5 августа текущего года.