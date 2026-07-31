Барселона подверглась расследованию по делу Хулиана Альвареса

·58·Спорт
Барселона подверглась расследованию по делу Хулиана Альвареса

Королевская испанская футбольная федерация (РФЭФ) начала дисциплинарное расследование в отношении клуба Барселона после официальной жалобы от Атлетико Мадрид. Как сообщает Goal.com, столичный клуб обвиняет каталонцев в незаконных контактах со звездным нападающим Хулианом Альваресом с нарушением правил трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает

Ситуация, ставшая причиной скандала, возникла 30 июня. Тогда Атлетико Мадрид подал официальную жалобу в РФЭФ, заявив, что Барселона связалась с 26-летним форвардом в период, не разрешенный спортивными правилами. Действующий контракт аргентинского нападающего с мадридским клубом рассчитан до июня 2030 года, и он считается одним из ключевых игроков команды.

Напряженность между сторонами

О начале данного дисциплинарного процесса было официально сообщено обеим клубом. Теперь они обязаны представить свои аргументы и видение развития событий до того, как уполномоченные органы примут окончательное решение. Эта трансферная сага еще больше накалила отношения между двумя грандами испанского футбола.

Генеральный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин ранее уже предупреждал, что клуб будет решительно защищать свои интересы от любых неправомерных действий. Несмотря на это, руководство каталонского клуба не отказывается от намерения заполучить свою главную трансферную цель и стремится продолжать переговоры.

Заявление президента и будущие шаги

Президент Барселоны Жоан Лапорта 13 июля открыто признал, что в Мадрид было направлено официальное предложение по нападающему. Однако руководство Атлетико Мадрид сохраняет жесткую позицию и полностью отказывается от любых переговоров по потенциальному трансферу. Это породило одно из самых громких противостояний летнего трансферного окна.

Что касается самого футболиста, Хулиан Альварес во время недавно прошедшего чемпионата мира открыто заявлял о своем желании покинуть стадион Метрополитано и попробовать новые вызовы. Он остается главной приоритетной целью Барселона для усиления линии атаки, однако возникший юридический спор существенно усложняет переход.

Клуб Барселона расценивает уведомление от РФЭФ как стандартный обязательный шаг в подобной ситуации. Администрация Лапорты в настоящее время готовит меры юридической защиты и одновременно ищет пути преодоления тупика в переговорах.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресRFEFТрансферы
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