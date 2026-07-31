Франсишку Консейсау может перейти в Манчестер Юнайтед

Как сообщает Goal.com, туринский Ювентус готовится продать своего вингера Франсишку Консейсау с целью улучшить финансовое положение и усилить состав новыми игроками. К португальскому футболисту проявляет серьезный интерес английский Манчестер Юнайтед, а в самом трансферном процессе активно участвует известный агент Жорже Мендеш. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

В настоящее время туринский клуб активно работает на трансферном рынке. Ювентус близок к подписанию Коло Муани из Пари Сен-Жермен и Керима Алайбеговича из леверкузенского Байера. Общие инвестиции в этих двух игроков должны превысить 90 миллионов евро, что потребует от клуба продажи нескольких футболистов в ближайшие недели.

Руководство клуба ищет пути восстановления финансового баланса и поиска средств на трансферы. По этой причине будущее команды и список выставленных на продажу игроков находятся в центре внимания главного тренера и официальных лиц. Франсишку Консейсау занимает одно из главных мест в списке кандидатов на уход.

Детали трансфера и роль Жорже Мендеша

Франсишку Консейсау был приобретен у Порту в прошлом году. Несмотря на то, что в его услугах сейчас заинтересованы французские Ренн и Париж ФК, первоначальные запросы также поступали из Английской Премьер-лиги от Кристал Пэлас и Астон Виллы. Ювентус требует за трансфер игрока 60 миллионов евро.

Супер-агент Жорже Мендеш работает над этой сделкой и, как ожидается, в ближайшие дни привезет официальное предложение в штаб-квартиру Континасса. По информации британской прессы, Манчестер Юнайтед может включить в эту сделку Джошуа Зиркзее.

Вариант с Джошуа Зиркзее и планы на будущее

Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее в настоящее время не рассматривается в качестве игрока основного состава Манчестер Юнайтед. К нему также проявляет интерес римская Рома. Контракт футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один год.

Если стороны достигнут соглашения, не исключен вариант обмена, включающий доплату наличными и Джошуа Зиркзее. Для Ювентуса это предоставит возможность преодолеть финансовые трудности и зарегистрировать новых игроков.