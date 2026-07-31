Революционные изменения в АПЛ: теперь за дискриминацию будут давать «бан» минимум на 10 матчей!
В английском футболе с нового сезона резко усиливаются меры дисциплинарного наказания. Отныне футболисты и тренеры, нарушившие правила, связанные с дискриминацией на поле или за его пределами, будут отстраняться от матчей на длительный срок. Об этом сообщает авторитетное издание BBC.
Zamin.уз подробно рассказывает о деталях этого исторического решения и новых механизмах наказания.
«Красная линия» ФА: кто под прицелом?
Футбольная ассоциация Англии (ФА) перед началом сезона беспрецедентно ужесточила меры наказания для игроков, тренеров и всех других участников матчей. Речь идет о «тяжких нарушениях правил».
Согласно обновленному регламенту, если правонарушение содержит прямую или косвенную отсылку к одному или нескольким из следующих признаков, оно будет квалифицироваться как тяжкое преступление:
Этническое происхождение или раса;
Цвет кожи или национальность;
Религия или вероисповедание;
Пол или сексуальная ориентация;
Инвалидность.
От 10 до 6: как определяются сроки наказания?
В новом руководстве ФА для регулятивных комиссий были установлены четкие и жесткие рамки. Отныне при выявлении фактов дискриминации будут применяться следующие санкции:
Стандартное наказание: Установлено, что комиссии обязаны применять стандартную дисквалификацию минимум на 10 матчей в вышеуказанных случаях. Это в несколько раз превышает прежние наказания.
Ужесточение наказания: Если комиссия сочтет наличие серьезных отягчающих обстоятельств (например, рецидив или разжигание массовой розни), срок наказания может быть еще дольше стандартных 10 матчей.
Смягчающие факторы: Если комиссия выявит смягчающие факторы, срок дисквалификации может быть сокращен. Однако в регламенте строго прописано, что наказание в любом случае не должно составлять менее шести матчей.
«Это отвратительное поведение» — заявление ФА
Футбольная ассоциация Англии расценила это решение как важный шаг на пути формирования атмосферы взаимного уважения в футболе и искоренения любых форм ненависти.
«Для борьбы с этим отвратительным поведением необходимы усиленные меры. Поэтому в обновленных дисциплинарных рекомендациях предусмотрено применение строгого стандартного наказания в таких случаях», — говорится в официальном заявлении ФА.
Таблица основных сведений
Показатель
Детали
Время вступления в силу
С нового сезона (2024/25)
Основное наказание
Дисквалификация минимум на 10 матчей
Смягченное минимальное наказание
Дисквалификация на 6 матчей (не может быть меньше)
Кого касается наказание
Футболисты, тренеры, официальные лица клубов
Виды дискриминации
Раса, религия, пол, инвалидность и др.
Заключение: Новая эра футбольной дисциплины
Это революционное изменение в Англии может стать примером и для других лиг мирового футбола. Ожидается, что столь резкое ужесточение мер наказания послужит повышению порядка и взаимного уважения на поле. Клубам теперь придется уделять еще более пристальное внимание поведению своих сотрудников и футболистов, поскольку отстранение на 10 матчей может нанести серьезный удар по целям команды на сезон.
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Источник: на основе анализа BBC.
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