Революционные изменения в АПЛ: теперь за дискриминацию будут давать «бан» минимум на 10 матчей!

В английском футболе с нового сезона резко усиливаются меры дисциплинарного наказания. Отныне футболисты и тренеры, нарушившие правила, связанные с дискриминацией на поле или за его пределами, будут отстраняться от матчей на длительный срок. Об этом сообщает авторитетное издание BBC.

Zamin.уз подробно рассказывает о деталях этого исторического решения и новых механизмах наказания.

«Красная линия» ФА: кто под прицелом?

Футбольная ассоциация Англии (ФА) перед началом сезона беспрецедентно ужесточила меры наказания для игроков, тренеров и всех других участников матчей. Речь идет о «тяжких нарушениях правил».

Согласно обновленному регламенту, если правонарушение содержит прямую или косвенную отсылку к одному или нескольким из следующих признаков, оно будет квалифицироваться как тяжкое преступление:

Этническое происхождение или раса;

Цвет кожи или национальность;

Религия или вероисповедание;

Пол или сексуальная ориентация;

Инвалидность.

От 10 до 6: как определяются сроки наказания?

В новом руководстве ФА для регулятивных комиссий были установлены четкие и жесткие рамки. Отныне при выявлении фактов дискриминации будут применяться следующие санкции:

Стандартное наказание: Установлено, что комиссии обязаны применять стандартную дисквалификацию минимум на 10 матчей в вышеуказанных случаях. Это в несколько раз превышает прежние наказания. Ужесточение наказания: Если комиссия сочтет наличие серьезных отягчающих обстоятельств (например, рецидив или разжигание массовой розни), срок наказания может быть еще дольше стандартных 10 матчей. Смягчающие факторы: Если комиссия выявит смягчающие факторы, срок дисквалификации может быть сокращен. Однако в регламенте строго прописано, что наказание в любом случае не должно составлять менее шести матчей.

«Это отвратительное поведение» — заявление ФА

Футбольная ассоциация Англии расценила это решение как важный шаг на пути формирования атмосферы взаимного уважения в футболе и искоренения любых форм ненависти.

«Для борьбы с этим отвратительным поведением необходимы усиленные меры. Поэтому в обновленных дисциплинарных рекомендациях предусмотрено применение строгого стандартного наказания в таких случаях», — говорится в официальном заявлении ФА.

Таблица основных сведений

Показатель Детали Время вступления в силу С нового сезона (2024/25) Основное наказание Дисквалификация минимум на 10 матчей Смягченное минимальное наказание Дисквалификация на 6 матчей (не может быть меньше) Кого касается наказание Футболисты, тренеры, официальные лица клубов Виды дискриминации Раса, религия, пол, инвалидность и др.

Заключение: Новая эра футбольной дисциплины

Это революционное изменение в Англии может стать примером и для других лиг мирового футбола. Ожидается, что столь резкое ужесточение мер наказания послужит повышению порядка и взаимного уважения на поле. Клубам теперь придется уделять еще более пристальное внимание поведению своих сотрудников и футболистов, поскольку отстранение на 10 матчей может нанести серьезный удар по целям команды на сезон.

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Источник: на основе анализа BBC.