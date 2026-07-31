«Манчестер Сити»: Сохранение империи и новая «доминирующая» позиция Ҳусанова

·103·Спорт
«Манчестер Сити»: Сохранение империи и новая «доминирующая» позиция Ҳусанова

В течение лета руководство «Манчестер Сити» вело переговоры с представителями игроков, и вполне естественно, что вокруг команды возникли определенные неопределенность и тревога. Спортивный директор клуба Угу Виана неустанно подчеркивает одну мысль: игра команды кардинально не изменится.

В этой статье мы подробно расскажем вам о судьбе «Манчестер Сити» после каталонского гения — Пепа Гвардиолы, планах нового главного тренера Энцо Марески, недостатках Доннаруммы и, самое главное, о новой «доминирующей» позиции узбекского таланта Абдукодира Ҳусанова.

Сохранение наследия Гвардиолы и «фактор» Марески

Пеп Гвардиола на протяжении десятилетия прививал клубу свои идеи и высокие требования. Естественно, после его ухода возникла определенная неопределенность. Угу Виана вынужден отвечать на подобные вопросы, поскольку новый главный тренер Энцо Мареска был назначен именно для продолжения дела, начатого Гвардией. У Марески схожая с Пепом Гвардиолой футбольная философия, и он работал в штабе каталонского специалиста. Источники также подчеркивают, что он является действительно подходящим для команды специалистом.

Примечательный факт: сообщается, что футбол Марески будет ближе не к стилю прошлого сезона, а к традиционному стилю «Сити» последних пяти лет.

Почему изменился стиль «Манчестер Сити»: преимущества Доннаруммы и Ҳусанова

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» был вынужден перейти к относительно прямолинейному футболу из-за распространения в Премьер-лиге стиля персональной опеки. Это потребовало больше физической силы и, в некоторых ситуациях, использования длинных передач. Источники в клубе признают, что с Джанлуиджи Доннаруммой и Абдукодиром Ҳусановым стало значительно сложнее начинать атаки короткими пасами из глубины обороны.

Футболист

Недостатки

Преимущества

Влияние на стиль

Дж. Доннарумма

Трудности с началом атак через короткие передачи

Мастерство в единоборствах

Спасает команду от высокого прессинга, вынуждает использовать длинные пасы

А. Ҳусанов

Простота в обращении с мячом

Высокая скорость и мастерство в единоборствах

Устраняет опасные ситуации в защите, повышает физическую мощь

Именно эти достоинства и недостатки объясняют, почему изменился игровой стиль «Манчестер Сити». Команда строилась не для игры в пас, как раньше, а чтобы отвечать на новые вызовы.

Облик нового «Манчестер Сити»: гибкость

Источники, близкие к Мареске, отмечают, что хотя раньше он не очень любил выходить из обороны длинными передачами, во время работы в «Челси» он стал более открыт и к этому методу. Его футбол в основном построен на поиске свободного игрока и создании численного преимущества в различных зонах поля.

Примечательный факт: у Марески есть и гибкость. Хотя он говорил, что будет сажать вратарей на скамейку запасных, если они не начинают игру короткими передачами, сейчас он не считает это единственным решением.

При построении атак он обычно действует с тремя защитниками и двумя полузащитниками. Четвертый защитник поднимается на позицию флангового или атакующего полузащитника. За последние два года "Сити" усилил состав такими игроками, как Савио, Рейндерс, Райан Айт-Нури, Шерки, Семено и Умар Мармуш, которые могут обмануть соперников.

Абдуқодир Ҳусанов: новая «доминирующая» позиция на правом фланге

Руководство «Манчестер Сити» хочет усилить правый фланг обороны. Мареска очень хотел заполучить Мало Гюсто из «Челси», так как французский футболист сочетает в себе качества в атаке и защите, физическую подготовку и динамичные движения. Однако его цена оказалась слишком высокой.

По этой причине существует вероятность того, что Абдуқодир Ҳусанов будет играть в качестве правого защитника. Когда мяч у команды, он фактически используется как правый центральный защитник.

Какие возможности дает эта позиция Абдукодиру Ҳусанову?

  1. Максимальное проявление сильных сторон в защите.

  2. Более простое выполнение передач.

  3. Активные подключения вперед, как и в прошлом сезоне, с мячом в ногах.

Таблица основных данных

Аспект / Информация

Детали

Переговоры о будущем

В течение лета с представителями игроков

Спортивный директор

Угу Виана (подчеркивает, что игра команды не изменится)

Новый главный тренер

Энцо Мареска (разделяет философию Гвардиолы)

Главная проблема

Сложнее начинать атаки из глубины обороны с Доннаруммой и Ҳусановым

Новая позиция А. Ҳусанова

Правый защитник (правый центральный защитник при владении мячом)

Позиция, требующая усиления

Правый фланг обороны (кандидатура Мало Гюсто обошлась бы слишком дорого)

Заключение: одна из самых интересных тем Премьер-лиги

Руководство «Манчестер Сити» считает Энцо Мареску одним из очень немногих специалистов, способных продолжить дело Гвардиолы без крупных изменений. То, как Мареска будет управлять этой командой и развивать ее, станет одной из самых захватывающих тем грядущего сезона Премьер-лиги.

Отправьте эту статью своим друзьям и футбольным болельщикам! Многие должны знать о судьбе «Манчестер Сити» после Гвардиолы и новой роли Абдукодира Ҳусанова.Как вы думаете, сможет ли «Манчестер Сити» под руководством Марески повторить успехи эпохи Гвардиолы? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Манчестер СитиПеп ГвардиолаАбдуқодир ҲусановЭнцо МарескаДжанлуиджи Доннарумма
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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