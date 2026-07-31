Франсишку Консейсау может перейти в Манчестер Юнайтед

Туринский Ювентус вынужден продать одного из своих лидеров в целях улучшения финансового положения и усиления состава новыми игроками. Как сообщает GOAL.ком, португальский вингер Франсишку Консейсау попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, и этот трансфер может стать одной из самых громких сделок зимнего трансферного окна. Об этом сообщает портал Goal.com.

Стало известно, что туринский клуб близок к завершению переговоров по трансферам Коло Муани из Пари Сен-Жермен и Керима Алайбеговича из Байера. Поскольку на покупку этих двух футболистов планируется потратить более 90 миллионов евро, итальянский гранд решил продать своих игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей и покрыть расходы на трансферном рынке.

Детали трансфера и роль Жорже Мендеша

Всемирно известный агент Жорже Мендеш активно ведет переговоры по приобретению Франсишку Консейсау, и в ближайшие дни ожидается официальное предложение от Манчестер Юнайтед. Британская пресса пишет, что англичани рассматривают вариант включения в сделку нападающего Джошуа Зиркзее с целью снижения суммы трансфера.

Нидерландский форвард Джошуа Зиркзее в настоящее время не проходит в основной состав на Олд Траффорд, и интерес к его услугам также проявляет Рома. Поскольку главный тренер Ювентуса высоко оценивает этого игрока, вариант с доплатой и общим обменом футболистами оценивается как вполне реальный шаг.

Туринцы установили трансферную стоимость Франсишку Консейсау в размере 60 миллионов евро. Хотя сам футболист неоднократно подчеркивал, что хочет остаться в туринском клубе и отработать контракт до конца, руководство клуба готово отпустить его ради восстановления финансового баланса.

Напомним, что Франсишку Консейсау присоединился к команде в прошлом году из Порту и за это время добился важных результатов, проведя 82 матча в составе клуба. Гигант английской Премьер-лиги в данный момент ищет игрока именно с такими характеристиками.