Долгожданная новость: синоптики сообщили, когда спадет жара

·159·Узбекистан
Долгожданная новость: синоптики сообщили, когда спадет жара

В Узбекистане стало известно, когда может спасти сильная жара, наблюдающаяся в последние дни. По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части территории страны сохранится жаркая погода, однако со следующей недели во всех регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Сообщается, что сегодня днем по территории Узбекистана сохранится жаркая погода. Днем температура воздуха прогнозируется до 38–41 градуса, а по северным, южным и пустынным районам — до 42–43 градусов. Эти показатели на 2–4 градуса выше многолетней климатической нормы, характерной для конца июля и начала августа.

По данным синоптиков, 1–2 августа на большей части территории республики также сохранится зной. Лишь в северо-западных районах начнет постепенно понижаться температура воздуха.

В эти дни по республике ожидается преимущественно малооблачная погода, осадков не предвидится. Вместе с тем в отдельных местах возможно усиление скорости ветра до 13–18 метров в секунду, а в некоторых регионах — пыльные бури.

По информации специалистов, со следующей недели понижение температуры воздуха будет наблюдаться во всех регионах страны. Это означает установление относительно прохладной погоды после затяжной сильной жары.

В Ташкенте также сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. 31 июля — 2 августа днем температура воздуха прогнозируется в пределах 37–40 градусов, а ночью — 23–26 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

УзбекистанТашкент
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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