Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила позицию правительства Швейцарии, выступающего против закрепления принципа нейтралитета в конституции страны. По мнению дипломата, «гибкий нейтралитет» Берна на самом деле означает отсутствие всякого нейтралитета и «прогибается» исключительно в угоду собственным интересам Швейцарии.

Zamin.уз подробно рассказывает о заявлении Захаровой в ее Телеграм-канале и спорной истории швейцарского нейтралитета.

«Оскорбление океана»: резкое заявление Захаровой

Мария Захарова назвала позицию правительства Швейцарии, строившей свою государственность на принципе нейтралитета на протяжении четырех веков, непонятной и нелогичной. Власти объясняют своим гражданам, что этот принцип невозможно закрепить в конституции, поскольку тогда его придется соблюдать.

«Сказать, что это дно — это оскорбить океан», — пишет Захарова.

Исторические «пятна»: сотрудничество с нацистской Германией и буква «Дж»

Обратившись к истории швейцарского нейтралитета, представитель МИД РФ напомнила о спорных событиях времен Второй мировой войны. По словам Захаровой, Швейцарский национальный банк приобрел у Рейхсбанка Германии золото на сумму около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.

«Финансовая система «нейтральной страны» была частью кровеносной системы немецкой военной машины», — подчеркнула она.

Кроме того, дипломат напомнила, что еще до войны, в 1938 году, правительство Швейцарии попросило немецкие власти проставить букву «Дж» в паспортах немецких евреев. Это должно было позволить швейцарским пограничникам идентифицировать их и отказывать во въезде.

Позиция сегодня: симпатии к Киеву и Брюсселю

Захарова подчеркнула, что «гибкий нейтралитет» Швейцарии прогибается там и ровно настолько, насколько ей это выгодно.

«В 1940-е годы она симпатизировала Берлину, потому что золото и рынок были там. Сегодня она симпатизирует Киеву и Брюсселю. Именно поэтому Федеральный совет категорически против внесения конституционного текста», — пояснила дипломат.

По мнению Захаровой, Берн забыл истинную суть нейтралитета ровно в тот момент, когда начал принимать вагоны-поезда, наполненные золотом Рейхсбанка.

Международное право и «Новая мораль»

Захарова отметила, что позиция Швейцарии несостоятельна и с точки зрения международного права.

Гаагские конвенции: Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть «гибким». Пятая конвенция требует от нейтральной стороны одинакового применения ограничительных мер к обеим воюющим сторонам.

Санкции и финансирование: Швейцария синхронизировала свои санкционные списки с Европейским союзом и фактически выступает стороной, открыто финансирующей и вооружающей киевский режим.

«Гибкий нейтралитет» юридически означает отсутствие нейтралитета. Такая же гибкая чистота в качестве нормы «новой морали»», — резюмировала Захарова.

27 сентября — День референдума

27 сентября в Швейцарии пройдет голосование по «Инициативе о нейтралитете», которая требует закрепить формулу «постоянного и вооруженного нейтралитета» в Основном законе и запретить участие в санкционных режимах.

Правительство и парламент же рекомендуют гражданам голосовать против этой инициативы. По их мнению, закрепление нейтралитета в конституции породит «негибкость» и ограничит свободу маневра во внешней политике.

Таблица основных сведений

Показатель Детали Дата 27 сентября Событие Референдум по «Инициативе о нейтралитете» в Швейцарии Цель инициативы Закрепление «постоянного и вооруженного нейтралитета» в конституции Позиция правительства Против (ограничивает свободу внешнеполитического маневра) Критика Захаровой «Гибкий нейтралитет» — это отсутствие нейтралитета Исторические споры Сотрудничество с нацистской Германией, буква «Дж» в паспортах

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