Швейцарский нейтралитет — история и современность: Захарова выступила с резкой критикой Берна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила позицию правительства Швейцарии, выступающего против закрепления принципа нейтралитета в конституции страны. По мнению дипломата, «гибкий нейтралитет» Берна на самом деле означает отсутствие всякого нейтралитета и «прогибается» исключительно в угоду собственным интересам Швейцарии.
Zamin.уз подробно рассказывает о заявлении Захаровой в ее Телеграм-канале и спорной истории швейцарского нейтралитета.
«Оскорбление океана»: резкое заявление Захаровой
Мария Захарова назвала позицию правительства Швейцарии, строившей свою государственность на принципе нейтралитета на протяжении четырех веков, непонятной и нелогичной. Власти объясняют своим гражданам, что этот принцип невозможно закрепить в конституции, поскольку тогда его придется соблюдать.
«Сказать, что это дно — это оскорбить океан», — пишет Захарова.
Исторические «пятна»: сотрудничество с нацистской Германией и буква «Дж»
Обратившись к истории швейцарского нейтралитета, представитель МИД РФ напомнила о спорных событиях времен Второй мировой войны. По словам Захаровой, Швейцарский национальный банк приобрел у Рейхсбанка Германии золото на сумму около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов.
«Финансовая система «нейтральной страны» была частью кровеносной системы немецкой военной машины», — подчеркнула она.
Кроме того, дипломат напомнила, что еще до войны, в 1938 году, правительство Швейцарии попросило немецкие власти проставить букву «Дж» в паспортах немецких евреев. Это должно было позволить швейцарским пограничникам идентифицировать их и отказывать во въезде.
Позиция сегодня: симпатии к Киеву и Брюсселю
Захарова подчеркнула, что «гибкий нейтралитет» Швейцарии прогибается там и ровно настолько, насколько ей это выгодно.
«В 1940-е годы она симпатизировала Берлину, потому что золото и рынок были там. Сегодня она симпатизирует Киеву и Брюсселю. Именно поэтому Федеральный совет категорически против внесения конституционного текста», — пояснила дипломат.
По мнению Захаровой, Берн забыл истинную суть нейтралитета ровно в тот момент, когда начал принимать вагоны-поезда, наполненные золотом Рейхсбанка.
Международное право и «Новая мораль»
Захарова отметила, что позиция Швейцарии несостоятельна и с точки зрения международного права.
Гаагские конвенции: Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть «гибким». Пятая конвенция требует от нейтральной стороны одинакового применения ограничительных мер к обеим воюющим сторонам.
Санкции и финансирование: Швейцария синхронизировала свои санкционные списки с Европейским союзом и фактически выступает стороной, открыто финансирующей и вооружающей киевский режим.
«Гибкий нейтралитет» юридически означает отсутствие нейтралитета. Такая же гибкая чистота в качестве нормы «новой морали»», — резюмировала Захарова.
27 сентября — День референдума
27 сентября в Швейцарии пройдет голосование по «Инициативе о нейтралитете», которая требует закрепить формулу «постоянного и вооруженного нейтралитета» в Основном законе и запретить участие в санкционных режимах.
Правительство и парламент же рекомендуют гражданам голосовать против этой инициативы. По их мнению, закрепление нейтралитета в конституции породит «негибкость» и ограничит свободу маневра во внешней политике.
Таблица основных сведений
Показатель
Детали
Дата
27 сентября
Событие
Референдум по «Инициативе о нейтралитете» в Швейцарии
Цель инициативы
Закрепление «постоянного и вооруженного нейтралитета» в конституции
Позиция правительства
Против (ограничивает свободу внешнеполитического маневра)
Критика Захаровой
«Гибкий нейтралитет» — это отсутствие нейтралитета
Исторические споры
Сотрудничество с нацистской Германией, буква «Дж» в паспортах
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