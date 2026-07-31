Страшное испытание: Число жертв землетрясения в Японии достигло 34 человек
Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Кюсю на юго-западе Японии достигло 34 человек. Последовавшие за бедствием афтершоки и сильная жара ставят местных жителей перед лицом новых, еще более суровых испытаний. Тысячи людей, опасаясь обрушения зданий, вынуждены проводить ночи в собственных автомобилях, передает BBC.
Разрушения и страх повторных толчков
Напомним, во вторник, 28 июля, в префектуре Кумамото произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии залегал на глубине около 10 километров. Подземные толчки нанесли серьезный ущерб жилым домам, объектам критической инфраструктуры, дорогам и электросетям.
С момента основного землетрясения в регионе было зафиксировано более 100 афтершоков. Эти повторные толчки сеют панику даже среди тех жителей, чьи дома устояли. Люди отказываются заходить в закрытые помещения из-за страха оказаться под завалами.
Тысячи жителей живут в автомобилях
Многие местные жители проводят ночи в личных машинах на парковках и в парках. Сон в автомобиле сопряжен не только с неудобствами, но и с серьезной угрозой для здоровья.
Ситуацию усугубляет аномальная жара, наблюдаемая в регионе. Пребывание в закрытой машине под палящим солнцем увеличивает риск теплового удара. Кроме того, долгое пребывание в неподвижном положении может привести к развитию «синдрома эконом-класса» (тромбоза глубоких вен). Среди пострадавших немало тех, кто остался без кондиционеров и питьевой воды.
Спасательные и эвакуационные работы
По последним данным, около 9500 местных жителей, потерявших жилье или проживающих в опасных районах, размещены в центрах временной эвакуации.
В регионе непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлечены тысячи специалистов, включая полицию, пожарных и военнослужащих Сил самообороны. Спасатели ведут гонку со временем в поисках людей, которые могут оставаться под завалами. Работы в приоритетном порядке ведутся на таких крупных объектах, как разрушенный торговый центр Аеон и завод компании Ниппон Папер в городе Яцусиро.
Япония в «Огненном кольце»
Япония расположена в зоне с чрезвычайно высокой сейсмической активностью — в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце». Страна регулярно сталкивается с подземными толчками, и здесь происходит примерно 20 процентов всех сильнейших землетрясений в мире. Это требует от жителей региона постоянной бдительности и готовности.
Основные данные:
Показатель
Детали
Местоположение
Префектура Кумамото, остров Кюсю, Япония
Дата
28 июля, вторник (основное землетрясение)
Магнитуда
6.8
Глубина очага
~10 км
Погибшие
34 человека (по состоянию на 30 июля)
Афтершоки
Более 100
Эвакуированные
~9500 человек
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