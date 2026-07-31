Страшное испытание: Число жертв землетрясения в Японии достигло 34 человек

·70·Мир
Страшное испытание: Число жертв землетрясения в Японии достигло 34 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на острове Кюсю на юго-западе Японии достигло 34 человек. Последовавшие за бедствием афтершоки и сильная жара ставят местных жителей перед лицом новых, еще более суровых испытаний. Тысячи людей, опасаясь обрушения зданий, вынуждены проводить ночи в собственных автомобилях, передает BBC.

Разрушения и страх повторных толчков

Напомним, во вторник, 28 июля, в префектуре Кумамото произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр стихии залегал на глубине около 10 километров. Подземные толчки нанесли серьезный ущерб жилым домам, объектам критической инфраструктуры, дорогам и электросетям.

С момента основного землетрясения в регионе было зафиксировано более 100 афтершоков. Эти повторные толчки сеют панику даже среди тех жителей, чьи дома устояли. Люди отказываются заходить в закрытые помещения из-за страха оказаться под завалами.

Тысячи жителей живут в автомобилях

Многие местные жители проводят ночи в личных машинах на парковках и в парках. Сон в автомобиле сопряжен не только с неудобствами, но и с серьезной угрозой для здоровья.

Ситуацию усугубляет аномальная жара, наблюдаемая в регионе. Пребывание в закрытой машине под палящим солнцем увеличивает риск теплового удара. Кроме того, долгое пребывание в неподвижном положении может привести к развитию «синдрома эконом-класса» (тромбоза глубоких вен). Среди пострадавших немало тех, кто остался без кондиционеров и питьевой воды.

Спасательные и эвакуационные работы

По последним данным, около 9500 местных жителей, потерявших жилье или проживающих в опасных районах, размещены в центрах временной эвакуации.

В регионе непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы. К ним привлечены тысячи специалистов, включая полицию, пожарных и военнослужащих Сил самообороны. Спасатели ведут гонку со временем в поисках людей, которые могут оставаться под завалами. Работы в приоритетном порядке ведутся на таких крупных объектах, как разрушенный торговый центр Аеон и завод компании Ниппон Папер в городе Яцусиро.

Япония в «Огненном кольце»

Япония расположена в зоне с чрезвычайно высокой сейсмической активностью — в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце». Страна регулярно сталкивается с подземными толчками, и здесь происходит примерно 20 процентов всех сильнейших землетрясений в мире. Это требует от жителей региона постоянной бдительности и готовности.

Основные данные:

Показатель

Детали

Местоположение

Префектура Кумамото, остров Кюсю, Япония

Дата

28 июля, вторник (основное землетрясение)

Магнитуда

6.8

Глубина очага

~10 км

Погибшие

34 человека (по состоянию на 30 июля)

Афтершоки

Более 100

Эвакуированные

~9500 человек

Отправьте это важное сообщение с подробностями о трагедии и спасательных работах футбольным фанатам!

Как вы думаете, способна ли японская система подготовки к землетрясениям выдержать столь суровые испытания? Оставляйте свои мысли в комментариях!

ЯпонияКюсюКумамотоБи-би-си
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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