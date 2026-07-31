Что изменится в Узбекистане с 1 августа?

·142·Узбекистан
Что изменится в Узбекистане с 1 августа?

С 1 августа в Узбекистане вступает в силу ряд законодательных и административных новшеств. Они охватывают льготы по автокредитам, порядок приема в школу, государственные услуги, судебную систему и сферу экологии.

Часть процентов по автокредиту будет покрываться

В соответствии с указом президента, принятым в рамках общенационального проекта «Чистый воздух», с 1 августа гражданам и юридическим лицам, сдавшим свои старые автомобили по программе trade-in, государства будет частично покрывать проценты по автокредитам, оформленным на покупку нового автомобиля.

Прием в 1-й класс полностью перейдет в электронный формат

Начиная с 2026–2027 учебного года прием в 1-е классы государственных школ будет осуществляться полностью в онлайн-режиме.

С 1 по 31 августа родители, проживающие за пределами микрорайона, также смогут зарегистрировать своих детей в школу через платформы my.gov.uz и my.maktab.uz.

Вводится временный запрет на охоту на редких диких животных

Согласно решению правительства, до 1 января 2028 года в Узбекистане запрещается охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных. Ограничение не распространяется на научные исследования, а также на животных, выращиваемых в специальных питомниках.

Городские реки и саи будут зарыбляться

С 1 августа начнется работа по выпуску не менее 15 тонн мальков ежегодно в реки и саи, протекающие через центральные города республики. Проект продлится до 2030 года и направлен на сохранение биоразнообразия водоемов.

Забрать автомобиль со штрафстоянки можно будет с помощью QR-кода

Теперь для выдачи транспортного средства со штрафной площадки бумажное разрешение не требуется. Все разрешения будут оформляться в электронном виде и подтверждаться через QR-код.

Трудовые споры будут рассматриваться отдельно специализированными судьями

С 1 августа начнут деятельность специализированные судьи по рассмотрению гражданских дел, связанных с трудовыми отношениями. Вновь поступающие трудовые споры будут распределяться именно между этими судьями.

Субсидии на импорт мяса будут продолжены

Механизм частичного покрытия расходов на импорт мяса воздушным транспортом, действие которого ранее было установлено до 1 августа, продлевается до конца года. Это направлено на обеспечение стабильности цен на мясо на внутреннем рынке.

Узбекистанmy.gov.uzmy.maktab.uz
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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