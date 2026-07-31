Трансфер Родри: «Сити» озвучил мадридскому «Реалу» сумму

·75·Спорт
Трансфер Родри: «Сити» озвучил мадридскому «Реалу» сумму

Мадридский «Реал» ведет активные переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Родри. Оба клуба приступили к прямому обсуждению условий сделки. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sport.

Требование «горожан» и предложение «Реала»

По информации журналиста Патрика Бергера, английский гранд требует за 30-летнего испанского футболиста 75 миллионов евро. Мадридцы, в свою очередь, выразили готовность заплатить чуть более 50 миллионов евро. Однако пока неизвестно, насколько запрос «Сити» устраивает «сливочных». Переговоры продолжаются в активной фазе.

Примечательно, что авторитетный портал Трансфермаркт оценивает актуальную трансферную стоимость Родри в 110 миллионов евро. Несмотря на это, «Манчестер Сити» просит несколько меньшую сумму. Вероятно, это связано с недавней тяжелой травмой колена и перенесенной футболистом операцией. В настоящее время Родри проходит процесс восстановления.

Родри хочет только в «Реал»

Сам Родри намерен продолжить карьеру именно в мадридском «Реале». Ожидается, что это желание сыграет важную роль в трансферных переговорах. Он уже успел отклонить официальное предложение французского «ПСЖ».

Действующий контракт игрока с «Манчестер Сити» истекает летом следующего года, то есть в 2027 году. Хотя между «Манчестер Сити» и Родри ведутся переговоры о продлении контракта, новое соглашение пока не подписано.

Родри является капитаном сборной Испании. В 2024 году он стал чемпионом Европы, а в 2026 году — чемпионом мира, завоевав звание двукратного чемпиона. Кроме того, Родри является обладателем «Золотого мяча» 2024 года. Его приобретение станет стратегическим шагом для мадридского клуба по дальнейшему усилению линии полузащиты.

РодриРеал МадридМанчестер СитиПСЖSky Sports
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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