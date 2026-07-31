Трансфер Родри: «Сити» озвучил мадридскому «Реалу» сумму

Мадридский «Реал» ведет активные переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Родри. Оба клуба приступили к прямому обсуждению условий сделки. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sport.

Требование «горожан» и предложение «Реала»

По информации журналиста Патрика Бергера, английский гранд требует за 30-летнего испанского футболиста 75 миллионов евро. Мадридцы, в свою очередь, выразили готовность заплатить чуть более 50 миллионов евро. Однако пока неизвестно, насколько запрос «Сити» устраивает «сливочных». Переговоры продолжаются в активной фазе.

Примечательно, что авторитетный портал Трансфермаркт оценивает актуальную трансферную стоимость Родри в 110 миллионов евро. Несмотря на это, «Манчестер Сити» просит несколько меньшую сумму. Вероятно, это связано с недавней тяжелой травмой колена и перенесенной футболистом операцией. В настоящее время Родри проходит процесс восстановления.

Родри хочет только в «Реал»

Сам Родри намерен продолжить карьеру именно в мадридском «Реале». Ожидается, что это желание сыграет важную роль в трансферных переговорах. Он уже успел отклонить официальное предложение французского «ПСЖ».

Действующий контракт игрока с «Манчестер Сити» истекает летом следующего года, то есть в 2027 году. Хотя между «Манчестер Сити» и Родри ведутся переговоры о продлении контракта, новое соглашение пока не подписано.

Родри является капитаном сборной Испании. В 2024 году он стал чемпионом Европы, а в 2026 году — чемпионом мира, завоевав звание двукратного чемпиона. Кроме того, Родри является обладателем «Золотого мяча» 2024 года. Его приобретение станет стратегическим шагом для мадридского клуба по дальнейшему усилению линии полузащиты.