Челси оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за финансовые нарушения

Английский клуб Челси был оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за исторические финансовые нарушения при выплатах агентам в период с 2009 по 2022 год. Как сообщает Goal.com, Футбольная ассоциация Англии (ФА) также рассмотрела вопрос о применении условного трансферного бана и лишения очков в отношении команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выяснилось, что данные нарушения уходят корнями в эпоху бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Новое руководство команды во главе с Тоддом Боэли и Клеарлаке Капитал добровольно раскрыло информацию о незадекларированных выплатах неавторизованным агентам на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов в период с 2011 по 2018 год.

Решение независимой комиссии и трансферный бан

В результате проверок, проведенных ФА, было выявлено в общей сложности 74 нарушения правил. Первоначально предусмотренное наказание в виде условного снятия шести очков было отменено после апелляции. Клубу также был назначен условный запрет на регистрацию новых игроков в течение двух трансферных окон.

Независимая регуляторная комиссия особо отметила, что руководство Челси проявило инициативу и самостоятельно сообщило об этой проблеме. Согласно выводам комиссии, если бы сам клуб не привлек внимание ФА к данному инциденту, обнаружение этих нарушений было бы маловероятным.

Направление финансового штрафа и реакция клуба

Было определено, что средства от наложенного финансового штрафа в размере 10 миллионов фунтов стерлингов будут перераспределены Футбольной ассоциацией Англии на поддержку массового футбола (грассрутс футбалл) в стране. В ФА заявили, что это решение является справедливым наказанием для предотвращения подобных проступков и сохранения целостности игры.

Руководство Челси выпустило официальное заявление после завершения данного расследования. В нем подчеркивалось, что процесс ФА завершен и это ставит точку во всех регуляторных процедурах в отношении клуба. Клуб также выразил благодарность УЕФА, Премьер-лиге и ФА за сотрудничество.

Напомним, что Роман Абрамович в марте 2022 года подвергся санкциям со стороны британского правительства. Сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи Челси тогда осталась замороженной на британских банковских счетах из-за разногласий по распределению средств в фонды гуманитарной помощи. Это дело о выплатах агентам завершило все проверки, связанные с наследием бывшего руководства.