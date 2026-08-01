Челси оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за финансовые нарушения

·32·Спорт
Челси оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за финансовые нарушения

Английский клуб Челси был оштрафован на 10 миллионов фунтов стерлингов за исторические финансовые нарушения при выплатах агентам в период с 2009 по 2022 год. Как сообщает Goal.com, Футбольная ассоциация Англии (ФА) также рассмотрела вопрос о применении условного трансферного бана и лишения очков в отношении команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выяснилось, что данные нарушения уходят корнями в эпоху бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Новое руководство команды во главе с Тоддом Боэли и Клеарлаке Капитал добровольно раскрыло информацию о незадекларированных выплатах неавторизованным агентам на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов в период с 2011 по 2018 год.

Решение независимой комиссии и трансферный бан

В результате проверок, проведенных ФА, было выявлено в общей сложности 74 нарушения правил. Первоначально предусмотренное наказание в виде условного снятия шести очков было отменено после апелляции. Клубу также был назначен условный запрет на регистрацию новых игроков в течение двух трансферных окон.

Независимая регуляторная комиссия особо отметила, что руководство Челси проявило инициативу и самостоятельно сообщило об этой проблеме. Согласно выводам комиссии, если бы сам клуб не привлек внимание ФА к данному инциденту, обнаружение этих нарушений было бы маловероятным.

Направление финансового штрафа и реакция клуба

Было определено, что средства от наложенного финансового штрафа в размере 10 миллионов фунтов стерлингов будут перераспределены Футбольной ассоциацией Англии на поддержку массового футбола (грассрутс футбалл) в стране. В ФА заявили, что это решение является справедливым наказанием для предотвращения подобных проступков и сохранения целостности игры.

Руководство Челси выпустило официальное заявление после завершения данного расследования. В нем подчеркивалось, что процесс ФА завершен и это ставит точку во всех регуляторных процедурах в отношении клуба. Клуб также выразил благодарность УЕФА, Премьер-лиге и ФА за сотрудничество.

Напомним, что Роман Абрамович в марте 2022 года подвергся санкциям со стороны британского правительства. Сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи Челси тогда осталась замороженной на британских банковских счетах из-за разногласий по распределению средств в фонды гуманитарной помощи. Это дело о выплатах агентам завершило все проверки, связанные с наследием бывшего руководства.

ЧелсиАнглийская Премьер-лигаФутболТрансферыФА
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