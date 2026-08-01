Кристиан Киву высоко оценил трансфер Джона Стоунза

Как сообщает Goal.com, главный тренер Интера Кристиан Киву подчеркнул, что лидерские качества и харизма нового футболиста Джона Стоунза поднимут уровень команды на совершенно новый этап. Миланский клуб высоко оценивает значимость этого трансфера в преддверии престижного товарищеского матча против Манчестер Сити в Гонконге. Об этом сообщает Goal.com, сообщает .

В настоящее время итальянский гранд продолжает предсезонную подготовку и, хотя физическая форма еще не достигла ста процентов, вступление английского защитника в состав обеспечит конкуренцию и стабильность в защитной линии. Киву поделился своими мыслями на пресс-конференции перед предстоящим испытанием.

Фактор лидерства и харизмы

Румынский специалист на своей пресс-конференции отдельно остановился на том, как не только мастерство защитника на поле, но и его личные качества повлияют на команду. По его словам, опытный футболист соответствует высоким амбициям клуба.

"Я рад его приходу; он очень важен для нас во многих аспектах — своим качеством, личностью и харизмой. Он повысит уровень нашей защиты", — говорит Киву. Также тренер напомнил, что игроки, возвращающиеся из отпуска после чемпионата мира, вскоре присоединятся к команде.

Планы и цели на трансферном рынке

Наставник Интера подтвердил, что летнее трансферное окно продлится еще месяц и клуб внимательно следит за возможностями. Несмотря на то, что текущий состав конкурентоспособен, было подчеркнуто, что для достижения поставленных клубом грандиозных целей требуется еще несколько важных исполнителей.

В настоящее время итальянский клуб активно работает над усилением правого фланга. Киву отметил, что правильно оценивает глубину состава и недостающие элементы, призвал болельщиков и руководство к сдержанности, а также заявил, что они продолжат выжидать выгодные возможности на трансферном рынке.