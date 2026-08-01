Кристиан Киву высоко оценил трансфер Джона Стоунза

·44·Спорт
Кристиан Киву высоко оценил трансфер Джона Стоунза

Как сообщает Goal.com, главный тренер Интера Кристиан Киву подчеркнул, что лидерские качества и харизма нового футболиста Джона Стоунза поднимут уровень команды на совершенно новый этап. Миланский клуб высоко оценивает значимость этого трансфера в преддверии престижного товарищеского матча против Манчестер Сити в Гонконге. Об этом сообщает Goal.com, сообщает .

В настоящее время итальянский гранд продолжает предсезонную подготовку и, хотя физическая форма еще не достигла ста процентов, вступление английского защитника в состав обеспечит конкуренцию и стабильность в защитной линии. Киву поделился своими мыслями на пресс-конференции перед предстоящим испытанием.

Фактор лидерства и харизмы

Румынский специалист на своей пресс-конференции отдельно остановился на том, как не только мастерство защитника на поле, но и его личные качества повлияют на команду. По его словам, опытный футболист соответствует высоким амбициям клуба.

"Я рад его приходу; он очень важен для нас во многих аспектах — своим качеством, личностью и харизмой. Он повысит уровень нашей защиты", — говорит Киву. Также тренер напомнил, что игроки, возвращающиеся из отпуска после чемпионата мира, вскоре присоединятся к команде.

Планы и цели на трансферном рынке

Наставник Интера подтвердил, что летнее трансферное окно продлится еще месяц и клуб внимательно следит за возможностями. Несмотря на то, что текущий состав конкурентоспособен, было подчеркнуто, что для достижения поставленных клубом грандиозных целей требуется еще несколько важных исполнителей.

В настоящее время итальянский клуб активно работает над усилением правого фланга. Киву отметил, что правильно оценивает глубину состава и недостающие элементы, призвал болельщиков и руководство к сдержанности, а также заявил, что они продолжат выжидать выгодные возможности на трансферном рынке.

ИнтерДжон СтоунзКристиан КивуМанчестер СитиТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси вернулся в состав Интер МайамиЛионель Месси вернулся в состав Интер МайамиСегодня, 05:30Хаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиХаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиСегодня, 02:34Арсенал разгромил Жирону в предсезонном матчеАрсенал разгромил Жирону в предсезонном матчеСегодня, 01:56Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Вчера, 23:36Брайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныБрайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныВчера, 23:32Реал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеРеал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеВчера, 23:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов