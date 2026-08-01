На летнем трансферном рынке турецкой Суперлиги разгорается очередная крупная интрига. Один из сильнейших и амбициозных клубов Черноморского региона «Трабзонспор» нацелился на усиление своей линии атаки, обратив внимание на бомбардира стамбульского «Башакшехира» и капитана национальной сборной Узбекистана Элдора Шомуродова. Вокруг узбекского форварда, покорившего чемпионат Турции после итальянской Серии А, разворачиваются серьезные трансферные баталий.

1. «Сабах» и «Нтвспор» сообщают: неожиданный ход трабзонцев

По информации авторитетной турецкой газеты Сабах, руководство «Трабзонспора», намеревающееся кардинально обновить состав перед новым сезоном, уже предприняло первые шаги по трансферу Элдора Шомуродова.

Кроме того, один из крупнейших спортивных порталов страны нтвспор.нет также подтвердил, что интерес трабзонцев к Шомуродову носит предельно серьезный характер.

Два главных препятствия на пути трансфера:

Финансовый фактор и стоимость трансфера: Высокая рыночная цена форварда-бомбардира и требования «Башакшехира» могут стать серьезным испытанием для бюджета «Трабзонспора». Лимит на легионеров: Из-за строгого лимита на легионеров, действующего в турецкой Суперлиге, клубу придется сначала расстаться с некоторыми иностранными игроками из текущего состава.

Хотя руководство «Трабзонспора» еще не делало официального предложения представителям игрока и «Башакшехиру», оно ежедневно и внимательно следит за ситуацией.

2. Нападающий мечты главного тренера Фатиха Текке

Главный тренер «Трабзонспора», легенда турецкого футбола Фатих Текке высоко оценивает универсальность Элдора Шомуродова на поле, его сильную игру на втором этаже и тактическую дисциплину. Текке планирует вывести атакующий потенциал команды на новый уровень именно за счет такого опытного и способного прессинговать бомбардира, как Шомуродов.

«Шомуродов — это не просто форвард штрафной площади, он является редким нападающим, способным выстраивать командную игру и держать защитников соперника под постоянным давлением», — подчеркивают турецкие футбольные эксперты.

В то же время, поскольку на 31-летнего нападающего претендуют не только турецкие гранды, но и несколько авторитетных зарубежных клубов, до конца летнего трансферного окна в этом вопросе ожидаются резкие повороты.

3. «Голевая машина», покорившая Стамбул: триумфальный путь Шомуродова

Перешедший прошлым летом из «Ромы» на правах аренды в состав «Истанбул Башакшехира», Элдор Шомуродов не потратил много времени на адаптацию к турецкому футболу. По итогам сезона он выкупил свой арендный договор и подписал с турецким клубом полноценный контракт.

Феноменальные показатели Шомуродова в прошлом сезоне:

22 гола — 22 раза поразив ворота соперников в турецкой Суперлиге, он завоевал «Золотую бутсу» в качестве явного бомбардира сезона.

390 официальных матчей — общее количество игр на уровне профессиональных клубов.

87 голов и 44 результативные передачи — общая результативность на клубном уровне.

Начавший свою карьеру в «Машъале» и «Бунёдкоре» форвард с 2017 года накопил богатый опыт за рубежом — в российском «Ростове», итальянских «Дженоа», «Специи», «Кальяри» и клубе-гранде «Рома».

4. Легенда сборной и шедевр на ЧМ-2026

Элдор Шомуродов считается лучшим бомбардиром и истинным лидером в истории национальной сборной Узбекистана. Опытный нападающий, защищающий честь сборной с 2015 года, установил абсолютный рекорд, забив 45 голов в 95 матчах.

Кроме того, его признание на международной арене вновь подтвердилось на чемпионате мира 2026 года. Великолепный гол Шомуродова в ворота сборной Демократической Республики Конго был удостоен почетного 2-го места в рейтинге самых красивых голов мундиаля по версии ФИФА.

5. Заключение: решающие дни трансферного окна

Если переход Элдора Шомуродова в «Трабзонспор» состоится, это станет одним из самых крупных и громких внутренних трансферов в турецкой Суперлиге этим летом. Ожидается, что руководство черноморского клуба после формирования финансовых ресурсов и освобождения мест для легионеров обратится к «Башакшехиру» с официальным предложением.

Останется ли Шомуродов в Стамбуле или станет новым героем Трабзона? Ответ на этот вопрос найдется в ближайшие дни до закрытия трансферного окна.