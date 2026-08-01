На пороге «большого взрыва» на Ближнем Востоке: Трамп намерен нанести масштабные удары по Ирану

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На пороге «большого взрыва» на Ближнем Востоке: Трамп намерен нанести масштабные удары по Ирану

Геополитическая напряженность между Вашингтоном и Тегераном достигла своего апогея. Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения беспощадных разрушительных ударов по важнейшим инфраструктурным объектам Ирана. Согласно сообщениям американских СМИ, Пентагон и силы Израиля уже согласовывают последние детали новой масштабной военной операции.

1. «Мы больше не можем терпеть»: последний ультиматум Трампа Тегерану

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным резким заявлением, намекнув, что отдал распоряжение довести военное давление на руководство Тегерана до максимального уровня. Трамп подчеркнул, что удары со стороны США будут настолько мощными, что в конечном итоге Иран не сможет продолжать сопротивление.

«Мы ударим по ним всей нашей мощью. В результате руководство Тегерана не найдет другого выхода, кроме как сказать: “Мы больше не можем этого терпеть”», — открыто пригрозил американский лидер.

Данное заявление свидетельствует о кардинальном изменении геополитической стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке и о том, что прямое применение силы против Ирана становится неизбежным.

2. «Операция в выходные дни»: в прицеле энергетическое сердце Ирана

Как сообщает авторитетное издание Те Валл Стрит Джурнал со ссылкой на источники, Дональд Трамп поручил подготовить новые сценарии ударов с целью разоружения Ирана и принуждения его к капитуляции. По данным издания, крупная военная операция может начаться уже в эти выходные.

А КБС Невс уточнил детали ожидаемой операции:

  • Совместный оперативный план: США и Израиль обсуждают нанесение совместных воздушных и ракетных ударов по Ирану.

  • Основные цели: Иранские нефтеперерабатывающие заводы, крупные электростанции и стратегическая энергетическая инфраструктура.

  • Условие: Трамп может отменить или отложить приказ об атаке только в том случае, если на дипломатических переговорах неожиданно произойдет резкий положительный сдвиг.

3. Июльская «ракетная война» и кризис «Патриот»

Прямые столкновения между США и Ираном в последние недели нарастают лавинообразно. В июле военно-воздушные силы США нанесли тяжелые удары по объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана в Ормузском проливе, представлявшим угрозу для судов. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по американским военным базам в регионе.

Тем не менее, как пишет Те Нью-Йорк Тимес, 24 июля Трамп провел экстренное совещание с высокопоставленными советниками и временно приостановил масштабную атаку.

Две главные причины отступления назад:

  1. Дефицит запасов: Выяснилось, что запасы зенитно-ракетных комплексов Патриот, критически важных для противовоздушной обороны, сократились.

  2. Экономический риск: Разрушительные удары по энергетической системе Ирана создали угрозу резкого роста цен на нефть на мировом рынке и возникновения глобального экономического кризиса.

Несмотря на это, напряженность не прекратилась. 30 июля в ответ на ракетные удары по американским военным США вновь нанесли точечные удары по отдельным точкам в Иране.

4. Глобальные последствия: что ждет мир?

Если США и Израиль нанесут массированные удары по нефтяным и энергетическим объектам Ирана, это событие станет ударом не только по Ближнему Востоку, но и по всей мировой экономике:

  • Взлет цен на нефть: Закрытие Ормузского пролива и выход из строя иранской нефтяной инфраструктуры приведут к беспрецедентному удорожанию нефти и газа на мировом рынке.

  • Угроза региональной войны: Прокси-группировки Ирана в Ливане, Йемене и Ираке могут начать масштабные атаки на все объекты США и Израиля в регионе.

  • Гуманитарный кризис: Паралич электросетей и связанной инфраструктуры Ирана оставит миллионы мирных жителей в тяжелейших условиях.

5. Заключение: военный конфликт или грандиозный геополитический маневр?

Резкие заявления Дональда Трампа и военные приготовления также могут быть «психологическим давлением», используемым для принуждения Ирана сесть за стол переговоров. Однако текущая ситуация на Ближнем Востоке и решимость сторон показывают, что любая малейшая ошибка может легко разжечь пламя полномасштабной войны.

Мировое сообщество следит за развитием событий: то, что произойдет вокруг Тегерана в ближайшие часы или дни, определит новую геополитическую реальность.

Дональд ТрампИранПентагонИзраильThe Wall Street Journal
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