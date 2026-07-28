Родри операция қилинди: Манчестер Сити яримҳимоячиси сафга қайтмоқда

·0·Спорт
Родри операция қилинди: Манчестер Сити яримҳимоячиси сафга қайтмоқда

Манчестер Сити клуби етакчи яримҳимоячиси Родри белидаги безовталик сабабли муваффақиятли кичик жарроҳлик амалиётини ўтказди. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси сафида Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатида зафар қучган 30 ёшли футболчининг тикланиш жараёни қисқа муддат давом этиши кутилмоқда ва узоқ вақтга сафдан чиқиши ҳақидаги хавотирлар ўз тасдиқини топмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий баёнотида Родри маълум вақтдан бери белидаги оғриқлардан азият чекиб келгани, шу боис тиббий муолажа зарур бўлгани тасдиқланган. Ҳозирда футболчи реабилитация даврини бошлаб юборган ва шифокорлар назорати остида дам олмоқда.

Трансфер миш-мишлари ва шартнома ҳолати

Ёзги трансфер ойнасида испаниялик юлдузнинг Реал Мадрид сафига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар тинмаётган эди. Бироқ Манчестер Сити бош мураббийи Энсо Мареска операциядан аввал бу миш-мишларга изоҳ бериб, буюк футболчилар атрофида доимо шундай муҳокамалар бўлиши одатий ҳол эканини таъкидлаган эди.

Маълум бўлишича, Родрининг клуб билан амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кирган. Манчестерликлар унга янги ва манфаатли битим таклиф қилган бўлса-да, 2024-йилги Олтин тўп соҳиби ҳали ўзининг узоқ муддатли келажаги борасида якуний қарорини эълон қилгани йўқ. Реал Мадрид эса футболчининг иккиланишидан фойдаланиб қолишга умид қилмоқда.

Яқинлашиб келаётган ўйинлар ва режа

Жаҳон чемпионатидан кейинги мажбурий дам олиш ва операциядан кейинги тикланиш дастури туфайли Родри келаси ой бошида Осиё бўйлаб ўтказиладиган мавсумолди турнирини ўтказиб юборади. The Athletic нашрининг ёзишича, яримҳимоячининг август ойи охиригача умумий гуруҳга қўшилиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити 16-август куни Арсенал жамоасига қарши Англия Суперкубоги баҳсида майдонга тушади. Гарчи Родри ушбу учрашувни ўтказиб юбориши эҳтимоли юқори бўлса-да, унинг тез орада сафга қайтиши жамоа мураббийлар штаби учун муҳим янгилик бўлди.

РодриМанчестер СитиРеал МадридАнглия Премер-лигасиФутбол трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотирМилан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотирБугун, 16:55Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Расман: Зинедин Зидан — Франция терма жамоаси бош мураббийи!Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди