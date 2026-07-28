Родри операция қилинди: Манчестер Сити яримҳимоячиси сафга қайтмоқда
Манчестер Сити клуби етакчи яримҳимоячиси Родри белидаги безовталик сабабли муваффақиятли кичик жарроҳлик амалиётини ўтказди. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси сафида Шимолий Америкадаги жаҳон чемпионатида зафар қучган 30 ёшли футболчининг тикланиш жараёни қисқа муддат давом этиши кутилмоқда ва узоқ вақтга сафдан чиқиши ҳақидаги хавотирлар ўз тасдиқини топмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий баёнотида Родри маълум вақтдан бери белидаги оғриқлардан азият чекиб келгани, шу боис тиббий муолажа зарур бўлгани тасдиқланган. Ҳозирда футболчи реабилитация даврини бошлаб юборган ва шифокорлар назорати остида дам олмоқда.
Трансфер миш-мишлари ва шартнома ҳолатиЁзги трансфер ойнасида испаниялик юлдузнинг Реал Мадрид сафига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар тинмаётган эди. Бироқ Манчестер Сити бош мураббийи Энсо Мареска операциядан аввал бу миш-мишларга изоҳ бериб, буюк футболчилар атрофида доимо шундай муҳокамалар бўлиши одатий ҳол эканини таъкидлаган эди.
Маълум бўлишича, Родрининг клуб билан амалдаги шартномаси якуний 12 ойлик босқичга кирган. Манчестерликлар унга янги ва манфаатли битим таклиф қилган бўлса-да, 2024-йилги Олтин тўп соҳиби ҳали ўзининг узоқ муддатли келажаги борасида якуний қарорини эълон қилгани йўқ. Реал Мадрид эса футболчининг иккиланишидан фойдаланиб қолишга умид қилмоқда.
Яқинлашиб келаётган ўйинлар ва режаЖаҳон чемпионатидан кейинги мажбурий дам олиш ва операциядан кейинги тикланиш дастури туфайли Родри келаси ой бошида Осиё бўйлаб ўтказиладиган мавсумолди турнирини ўтказиб юборади. The Athletic нашрининг ёзишича, яримҳимоячининг август ойи охиригача умумий гуруҳга қўшилиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити 16-август куни Арсенал жамоасига қарши Англия Суперкубоги баҳсида майдонга тушади. Гарчи Родри ушбу учрашувни ўтказиб юбориши эҳтимоли юқори бўлса-да, унинг тез орада сафга қайтиши жамоа мураббийлар штаби учун муҳим янгилик бўлди.
…