Ўзбекистонлик эркак 75 ёшида дельтапланда парвоз қилиб тармоқ фойдаланувчиларини ҳайратга солди
Ўзбекистонда 75 ёшли эркак делтапланда парвоз қилиб, белгиланган жойга муваффақиятли қўнди. Парвоз акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, фойдаланувчиларда катта қизиқиш уйғотди. Улар эркакнинг жасорати, жисмоний тайёргарлиги ва экстремал спортга қизиқишини эътироф этиб, унинг ҳаракатини бошқаларга ўрнак деб баҳолашди.
Ўзбекистонда 75 ёшли эркак дельтапланда осмонга кўтарилиб, ёш янги тажрибалар учун тўсиқ эмаслигини кўрсатди. У парвозни ишонч билан амалга ошириб, белгиланган жойга муваффақиятли қўнган.
Ушбу жараён акс этган видео ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Кадрларни кўрган фойдаланувчилар эркакнинг жасорати, жисмоний тайёргарлиги ва экстремал спортга қизиқиши ҳақида кўплаб изоҳлар қолдиришди.
Айримлар унинг бу қадамини бошқалар учун ўрнак деб баҳолади. Фойдаланувчиларнинг фикрича, кучли таассуротларни ҳис қилиш ва янги машғулотларни синаб кўриш учун ёш ҳал қилувчи омил эмас.
…