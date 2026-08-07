Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради

·26.2K·Жамият
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Қисқача

"Манчестер Ситй" ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг бобоси Ҳусан Ҳошимович вафот этди. Бу ҳақда "Бунёдкор" футбол клуби расмий саҳифасида маълум қилди. Марҳум "Бунёдкор" У-19 жамоаси бош мураббийи Ҳикмат Ҳошимовнинг отаси эди. Ҳусан Ҳошимовичнинг оиласи ўзбек футболига муносиб ҳисса қўшган.

"Manchester City" ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг бобоси Ҳусан Ҳошимович вафот этди. Бу ҳақда "Бунёдкор" футбол клуби ўзининг расмий саҳифаси орқали маълум қилди.

Марҳум "Бунёдкор" У-19 жамоаси бош мураббийи Ҳикмат Ҳошимовнинг отаси бўлиб, оиласи ўзбек футболига муносиб ҳисса қўшган. Унинг фарзанди ҳам бир вақтлар Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида тўп сурган бўлса, набираси Абдуқодир Ҳусанов бугунги кунда Европанинг нуфузли клубларидан бири — "Manchester City" сафида муваффақиятли фаолият олиб бориб, мамлакатимиз шарафини халқаро майдонда муносиб ҳимоя қилмоқда.

Марҳумнинг оила аъзолари, яқинлари ва барча яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, уларга сабр-тоқат тилаймиз. Оллоҳ раҳматига олган бўлсин.

Do'ppi kiygan keksa kishi kostyumdagi yigit bilan ko'rishmoqda.
Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиБунёдкорЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиЯккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирландиБугун, 09:44Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди