Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги беш йиллик шартнома имзолаб, ўз келажагини 2031 йилгача боғлади. 22 ёшли ўзбекистонлик ҳимоячи Англияда ўтган 18 ой ичида 47 та учрашувда майдонга тушиб, клубнинг муҳим ўйинчисига айланди. Енди унинг олдида янги бош мураббий Енсо Мареска ишончини қозониш ва асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлаш вазифаси турибди.
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги беш йиллик шартнома имзолаб, клубдаги келажагини 2031 йилгача боғлади. Аммо ўзбекистонлик ҳимоячи бу келишувни якуний марра деб ҳисобламаяпти — унинг олдида Энцо Мареска ишончини қозониш ва асосий таркибдан мустаҳкам ўрин эгаллашдек янги вазифа турибди.
22 ёшли футболчининг баёнотида қувонч билан бирга катта масъулият ҳам сезилди. Ҳусанов Англияга мослашишда мухлислар кўмаги муҳим бўлганини таъкидлаб, энди клуб билан янада йирик муваффақиятларга эришиш учун бор кучини сарфлашга тайёрлигини билдирди.
«Бу мен ва оилам учун ажойиб кун»
Янги шартнома имзоланганидан кейин Ҳусанов бу воқеа нафақат ўзи, балки оиласи учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга эканини айтди.
«Бу мен ва оилам учун ажойиб кун. “Сити”да қолиш муддатини узайтирганимдан жуда мамнунман».
Ҳимоячининг сўзларига кўра, Манчестерга келганидан буён у клубдаги ҳар бир дақиқадан завқ олган. Шу даврда футболчи сифатида ўсган, Премьер-лиганинг юқори суръатига мослашган ва катта ўйинларда зарур бўладиган тажрибани тўплаган.
Ҳусановнинг аввалги шартномаси 2029 йил ёзигача амал қилиши керак эди. Янги келишув эса унинг «Этиҳад»даги келажагини яна икки йилга узайтириб, клубнинг ҳимоячига узоқ муддатли режалар доирасида қараётганини кўрсатди.
Янги вазифа — Мареска ишончини қозониш
Пеп Гвардиола даври якунланиб, «Манчестер Сити»да Энцо Мареска бошчилигида янги босқич бошланди. Италиялик мутахассис клубнинг аввалги ўйин фалсафасини сақлаган ҳолда, жамоани тактик жиҳатдан ривожлантиришини маълум қилган.
Ҳусанов эса янги мураббий келган шароитда ўтган мавсумдаги ўрни автоматик равишда сақланиб қолмаслигини яхши тушунаётганини яширмади.
Унинг асосий мақсади:
Мареска ва унинг мураббийлар штаби ишончини қозониш;
асосий таркибда мунтазам ўйнаш;
ҳимоя марказидаги рақобатда устун келиш;
жамоанинг янги тактик талабларига тез мослашиш.
«Энди олдимда янги вазифа турибди. Энцо Мареска ва унинг штабида яхши таассурот қолдириб, жамоада мунтазам ўйнашни хоҳлайман», — деди ҳимоячи.
Бу баёнот Ҳусановнинг янги шартномадан кейин хотиржамликка берилмаслигини кўрсатади. Аксинча, у клубдаги ўрнини ҳар бир машғулот ва учрашувда қайта исботлашга тайёр.
18 ойда захирадан асосий ҳимоячигача
Ҳусанов «Манчестер Сити»га 2025 йил январда Франциянинг «Ланс» клубидан келиб қўшилган эди. Ўша пайтда у Премьер-лигада ўйнаган биринчи ўзбекистонлик футболчига айланди.
Англиядаги дастлабки 18 ой ичида у клуб сафида 47 та учрашув ўтказди. 2025/26 йилги мавсумда эса барча мусобақаларда 37 марта майдонга тушиб, жамоа ҳимоясидаги муҳим футболчилардан бирига айланди.
Айниқса, мавсумнинг иккинчи қисми Ҳусанов учун бурилиш нуқтаси бўлди. У Марк Гуэҳи билан марказий ҳимояда ишончли жуфтлик ҳосил қилиб, «Сити»нинг Премьер-лигадаги сўнгги 19 учрашувидан 16 тасида иштирок этди.
Ўзбекистонлик ҳимоячи Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида ҳам муҳим роль ўйнади. «Манчестер Сити» ҳар икки мусобақада ғолиб чиқиб, ички турнирларда кубок дублини расмийлаштирди.
Клуб уни нега узоқ муддатга сақлаб қолди?
Ҳусановнинг асосий устунликлари сифатида унинг тезлиги, кучли яккакурашлари ва хавфли ҳужумларни олдиндан сеза олиши таъкидланмоқда. У қисқа вақт ичида «Этиҳад» мухлисларининг севимли футболчиларидан бирига айланди.
Футболчи 2025/26 йилги мавсумда «Манчестер Сити»нинг энг яхши ўйинчиси совринига даъвогарлар якуний учлигига ҳам кирди. Овоз беришда академия тарбияланувчиси Нико О’Райли ғолиб чиққан бўлса-да, Ҳусановнинг кучли учликдан жой олиши унинг клубдаги мавқеи қанчалик тез ўсганини кўрсатди.
«Сити» футбол директори Угу Виана ҳам ўзбекистонлик футболчининг ривожланиши клуб раҳбариятини мамнун қилаётганини айтди.
Унинг фикрича, Ҳусанов:
юқори жисмоний имкониятларга;
замонавий марказий ҳимоячига керакли техникага;
тезлик ва кучга;
жаҳон даражасидаги футболчи бўлиш салоҳиятига эга.
Виана 22 ёшли ҳимоячининг энг яхши йиллари ҳали олдинда эканини таъкидлаб, у Маресканинг келгуси режаларида муҳим ўрин тутишига умид билдирган.
Мухлисларга алоҳида миннатдорчилик
Ҳусанов Англия ва Премьер-лига муҳитига мослашиш жараёнида «Манчестер Сити» мухлисларининг қўллаб-қувватлаши катта аҳамиятга эга бўлганини қайд этди.
Унинг тезлиги, тўп учун охиригача курашиши ва муросасиз ўйин услуби қисқа вақтдаёқ трибуналарда эътироф қозонди. Клуб ҳам уни «мухлислар севимлиси» сифатида таърифламоқда.
Ҳусанов энди ортга эмас, фақат келажакка қараётганини айтди:
«Жамоамиз янада муваффақиятли бўлиши учун қўлимдан келган барча ишни қилишга тайёрман».
Бу сўзлар унинг янги шартномани қулай кафолат эмас, янада катта талаб ва масъулият деб қабул қилаётганини кўрсатади.
Ўзбек футболи учун янги босқич
Ҳусановнинг 2031 йилгача мўлжалланган келишуви бир футболчининг шахсий муваффақиятидан кенгроқ аҳамиятга эга.
У Премьер-лигада ўйнаган биринчи ўзбекистонлик бўлиб, қисқа вақтда Англиянинг энг кучли клубларидан бирида мунтазам майдонга туша бошлади. Шунингдек, у Ўзбекистоннинг илк жаҳон чемпионати таркибидаги асосий ҳимоячилардан бири сифатида ҳам иштирок этди.
Энди унинг олдидаги навбатдаги синов — Гвардиола даврида эришган мавқеини Мареска бошчилигидаги янги жамоада ҳам сақлаб қолиш.
Асосий хулоса
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» билан 2031 йилгача янги шартнома имзолади. У 18 ой ичида умидли ёш футболчидан жамоанинг ишончли ҳимоячиларидан бирига айланди, иккита соврин қўлга киритди ва клубнинг мавсумдаги энг яхши футболчиси бўлиш учун якуний учликка кирди.
Бироқ энг муҳим кураш энди бошланади. Ҳусанов Мареска ишончини қозониши, асосий таркибдаги ўрнини мустаҳкамлаши ва клуб раҳбарияти айтган «жаҳон даражасидаги марказий ҳимоячи» салоҳиятини амалда исботлаши керак.
Сизнингча, Ҳусанов янги мавсумда «Манчестер Сити»нинг асосий ҳимоячисига айлана оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…