Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқда

·54·Спорт
Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқда
Қисқача

Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес учун курашга Англия Премер-лигасининг бир нечта топ-клублари қўшилди ва бу каталонияликлар режасига таҳдид солмоқда. Ҳозирда испаниялик футболчининг трансфери учун Пари Сен-Жермен ва Атлетико Мадрид билан бир қаторда Англиянинг гранд жамоалари ҳам жиддий даъвогарлик қилмоқда.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес атрофидаги вазият кескинлашиб бормоқда. Англия Премер-лигасининг бир нечта топ-клублари испаниялик футболчи учун курашга қўшилгач, вазият бутунлай ўзгарди. Ҳозирда футболчининг трансфери учун фақатгина Пари Сен-Жермен ёки Атлетико Мадрид эмас, балки Англиянинг гранд жамоалари ҳам жиддий даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳужумчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Барселона раҳбарияти футболчининг вакилларига келгуси сентябрдан бошлаб битимни узайтиришга тайёр эканини маълум қилган эди. Бироқ клуб раҳбарияти таклиф этилаётган йирик суммали бошқа вариантлар фонида кечикиб қолганидан хавотирда. Жорий трансфер бозорида Торрес каби футболчиларнинг қадри баланд баҳоланмоқда.

Лондон клубларининг фаоллашуви ва Парижнинг босими

Футболчининг бозордаги қиймати нафақат унинг шартнома шартлари, балки мавсумни юқори саважада ўтказгани ва жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйини билан белгиланади. Ушбу мундиалдаги муваффақиятли ҳаракатлар футболчига нисбатан хоҳиш ва эътиборни янада оширди. Ҳозирда қанот ҳужумчиси ўз фаолиятидаги энг муҳим қарорни қабул қилиш афросида турибди ва шошилмаган ҳолда ўйлаб кўришни афзал кўрмоқда.

Бироқ Пари Сен-Жермен каби даъвогарлар келгуси мавсум режаларини тузиш учун тезкор жавоб олишни талаб қилмоқда. Парижликлар жаҳон чемпионати давридаёқ трансфер борасида фаоллик кўрсатиб, футболчини ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилишган эди. Шунга қарамай, Ферран Парижда унга асосий таркибдан жой кафолатланмаслигини яхши тушунади.

Келажак борасидаги иккиланишлар

Аслида Барселона ҳар доим футболчи учун устувор вариант бўлиб келган, бироқ Европанинг бошқа етакчи жамоалари музокараларга киришгач, вазият ўзгарди. Пари Сен-Жермен жамоаси трансферга энг яқин номзод сифатида кўринган бўлса-да, эндиликда Англия Премер-лигасидан Арсенал ва Тоттенхем клублари ҳам пойгага қўшилди.

Мутахассисларнинг фикрича, Барселона сафидаги вазият ҳам клубнинг трансфер бозоридаги бошқа ҳаракатларига боғлиқ. Агар каталонияликлар янги ҳужумчи сотиб олишга эриша олмаса, Ферран Торреснинг жамоадаги ўрни ва келажаги бутунлай бошқача тус олиши мумкин. Ҳозирча эса футболчи ўз келажагини қайси клубда давом эттиришини ҳал қилиш учун вақт сўрамоқда.

Ферран ТорресБарселонаАрсеналТоттенхемПари Сен-Жермен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)Бугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда