Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқда
Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес учун курашга Англия Премер-лигасининг бир нечта топ-клублари қўшилди ва бу каталонияликлар режасига таҳдид солмоқда. Ҳозирда испаниялик футболчининг трансфери учун Пари Сен-Жермен ва Атлетико Мадрид билан бир қаторда Англиянинг гранд жамоалари ҳам жиддий даъвогарлик қилмоқда.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Каталониянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес атрофидаги вазият кескинлашиб бормоқда. Англия Премер-лигасининг бир нечта топ-клублари испаниялик футболчи учун курашга қўшилгач, вазият бутунлай ўзгарди. Ҳозирда футболчининг трансфери учун фақатгина Пари Сен-Жермен ёки Атлетико Мадрид эмас, балки Англиянинг гранд жамоалари ҳам жиддий даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳужумчининг амалдаги шартномаси 2027-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Барселона раҳбарияти футболчининг вакилларига келгуси сентябрдан бошлаб битимни узайтиришга тайёр эканини маълум қилган эди. Бироқ клуб раҳбарияти таклиф этилаётган йирик суммали бошқа вариантлар фонида кечикиб қолганидан хавотирда. Жорий трансфер бозорида Торрес каби футболчиларнинг қадри баланд баҳоланмоқда.
Лондон клубларининг фаоллашуви ва Парижнинг босимиФутболчининг бозордаги қиймати нафақат унинг шартнома шартлари, балки мавсумни юқори саважада ўтказгани ва жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйини билан белгиланади. Ушбу мундиалдаги муваффақиятли ҳаракатлар футболчига нисбатан хоҳиш ва эътиборни янада оширди. Ҳозирда қанот ҳужумчиси ўз фаолиятидаги энг муҳим қарорни қабул қилиш афросида турибди ва шошилмаган ҳолда ўйлаб кўришни афзал кўрмоқда.
Бироқ Пари Сен-Жермен каби даъвогарлар келгуси мавсум режаларини тузиш учун тезкор жавоб олишни талаб қилмоқда. Парижликлар жаҳон чемпионати давридаёқ трансфер борасида фаоллик кўрсатиб, футболчини ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилишган эди. Шунга қарамай, Ферран Парижда унга асосий таркибдан жой кафолатланмаслигини яхши тушунади.
Келажак борасидаги иккиланишларАслида Барселона ҳар доим футболчи учун устувор вариант бўлиб келган, бироқ Европанинг бошқа етакчи жамоалари музокараларга киришгач, вазият ўзгарди. Пари Сен-Жермен жамоаси трансферга энг яқин номзод сифатида кўринган бўлса-да, эндиликда Англия Премер-лигасидан Арсенал ва Тоттенхем клублари ҳам пойгага қўшилди.
Мутахассисларнинг фикрича, Барселона сафидаги вазият ҳам клубнинг трансфер бозоридаги бошқа ҳаракатларига боғлиқ. Агар каталонияликлар янги ҳужумчи сотиб олишга эриша олмаса, Ферран Торреснинг жамоадаги ўрни ва келажаги бутунлай бошқача тус олиши мумкин. Ҳозирча эса футболчи ўз келажагини қайси клубда давом эттиришини ҳал қилиш учун вақт сўрамоқда.
…