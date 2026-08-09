Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгаради

·79·Спорт
Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгаради
Қисқача

Энзо Мареска Манчестер Сити сардорини футболчилар овози билан эмас, ўзининг шахсий танлови асосида тайинлашга қарор қилди. The Athletic маълумотларига кўра, у жамоа етакчилари гуруҳида инглиз футболчиларининг ўрнини кучайтирмоқчи, шу боис 26 ёшли Фил Фоден сардорлик учун асосий номзодлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Манчестер Сити клубида жиддий маданий ўзгаришлар даври бошланмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска Пеп Гуардиола даврида шаклланган анъанавий сардор танлаш жараёнини бутунлай ўзгартиришга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, энди сардор футболчиларнинг овоз бериши йўли билан эмас, балки бевосита мураббийнинг шахсий танлови асосида тайинланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, сўнгги ўн йиллик давомида «шаҳарликлар» сафида сардорлар жамоанинг ички овоз бериш жараёни орқали аниқланарди. Бу демократик тизим Фернандинё, Илкай Гюндоган ва Кевин Де Брюйне каби тажрибали футболчиларга сардорлик боғичини тақиш ҳуқуқини берган эди. Бироқ Бернардо Силванинг ёзда эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига ўтиб кетиши клубда етакчилик борасида бўшлиқ юзага келишига сабаб бўлди.

Фил Фоден ва инглиз футболчилари мавқеи

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Энзо Маресканинг асосий мақсадларидан бири жамоанинг етакчилар гуруҳида инглиз футболчиларининг ўрнини кучайтиришдир. Бу ҳолат тарбияланувчи Фил Фоден учун янги имконият эшикларини очди. 26 ёшли ярим ҳимоячи жамоада энг узоқ вақт ўйнаган футболчилардан бири бўлиб қолмоқда ва кетма-кет кетишлар фонида асосий етакчилардан бирига айланиши кутилмоқда.

Фил Фодуннинг ўзи ҳам ўтган ҳафтадаги интервюларида бу масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлигини очиқ билдирганди: «Мен клубда жуда узоқ вақтдан бери ўйнаб келаётганим сабабли қолган саноқли қадимги ўйинчилардан бириман. Шунинг учун бу мавсумда шубҳасиз етакчилардан бирига, сардорлардан бирига айланишим керак».

Таркибдаги ўзгаришлар ва янги номзодлар

Жамоанинг етакчилар гуруҳидаги вазият Родри келажаги борасидаги ноаниқликлар сабабли янада мураккаблашиши мумкин. Испаниялик ярим ҳимоячи учун Барселона томонидан қилинган 38 миллион фунт стерлинглик таклиф рад этилганига қарамасдан, трансфер бўйича миш-мишлар тинмаяпти. Агар Родри кетадиган бўлса, жамоа яна бир муҳим етакчисини йўқотади.

Ана шундай эҳтимолий бўшлиқларни тўлдириш мақсадида клуб раҳбарияти январ ойида Кристал Пелас сафидан келиб қўшилган марказий ҳимоячи Марк Гуеҳининг номзодини ҳам кўриб чиқмоқда. Гарчи у жамоага яқинда қўшилган бўлса-да, ўтмишда Кристал Пелас сардори бўлгани ва ҳатто Англия терма жамоаси сафида ҳам армачни таққани унинг етакчилик салоҳиятини кўрсатиб турибди. Рубен Диас эса ҳамон асосий номзодлардан бири бўлиб қолмоқда.

Манчестер СитиЭнзо МарескаФил ФоденАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиЖозе Моуринью Бернарду Силванинг жисмоний ҳолатига танқидий баҳо бердиБугун, 02:31Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалабага эришдиБугун, 02:10Барселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБарселона предмавсум баҳсида Ноттингем Форестни таслим этдиБугун, 01:55Вест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиВест Хем Манор Соломон трансфери бўйича Тоттенхем билан келишувга эришдиБугун, 00:35Реал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиРеал Мадрид Венгриядаги ўртоқлик ўйинида Ференкварос устидан қийин ғалаба қозондиБугун, 00:11Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Евлоев Волкановскига қарши: UFC 333'нинг асосий жанги маълум бўлмоқда!Кеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)