Манчестер Сити да сардорлик тизими ўзгаради
Энзо Мареска Манчестер Сити сардорини футболчилар овози билан эмас, ўзининг шахсий танлови асосида тайинлашга қарор қилди. The Athletic маълумотларига кўра, у жамоа етакчилари гуруҳида инглиз футболчиларининг ўрнини кучайтирмоқчи, шу боис 26 ёшли Фил Фоден сардорлик учун асосий номзодлардан бирига айланиши кутилмоқда.
Манчестер Сити клубида жиддий маданий ўзгаришлар даври бошланмоқда. Жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска Пеп Гуардиола даврида шаклланган анъанавий сардор танлаш жараёнини бутунлай ўзгартиришга қарор қилди. Goal.com хабар беришича, энди сардор футболчиларнинг овоз бериши йўли билан эмас, балки бевосита мураббийнинг шахсий танлови асосида тайинланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, сўнгги ўн йиллик давомида «шаҳарликлар» сафида сардорлар жамоанинг ички овоз бериш жараёни орқали аниқланарди. Бу демократик тизим Фернандинё, Илкай Гюндоган ва Кевин Де Брюйне каби тажрибали футболчиларга сардорлик боғичини тақиш ҳуқуқини берган эди. Бироқ Бернардо Силванинг ёзда эркин агент сифатида Реал Мадрид сафига ўтиб кетиши клубда етакчилик борасида бўшлиқ юзага келишига сабаб бўлди.
Фил Фоден ва инглиз футболчилари мавқеиThe Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Энзо Маресканинг асосий мақсадларидан бири жамоанинг етакчилар гуруҳида инглиз футболчиларининг ўрнини кучайтиришдир. Бу ҳолат тарбияланувчи Фил Фоден учун янги имконият эшикларини очди. 26 ёшли ярим ҳимоячи жамоада энг узоқ вақт ўйнаган футболчилардан бири бўлиб қолмоқда ва кетма-кет кетишлар фонида асосий етакчилардан бирига айланиши кутилмоқда.
Фил Фодуннинг ўзи ҳам ўтган ҳафтадаги интервюларида бу масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёрлигини очиқ билдирганди: «Мен клубда жуда узоқ вақтдан бери ўйнаб келаётганим сабабли қолган саноқли қадимги ўйинчилардан бириман. Шунинг учун бу мавсумда шубҳасиз етакчилардан бирига, сардорлардан бирига айланишим керак».
Таркибдаги ўзгаришлар ва янги номзодларЖамоанинг етакчилар гуруҳидаги вазият Родри келажаги борасидаги ноаниқликлар сабабли янада мураккаблашиши мумкин. Испаниялик ярим ҳимоячи учун Барселона томонидан қилинган 38 миллион фунт стерлинглик таклиф рад этилганига қарамасдан, трансфер бўйича миш-мишлар тинмаяпти. Агар Родри кетадиган бўлса, жамоа яна бир муҳим етакчисини йўқотади.
Ана шундай эҳтимолий бўшлиқларни тўлдириш мақсадида клуб раҳбарияти январ ойида Кристал Пелас сафидан келиб қўшилган марказий ҳимоячи Марк Гуеҳининг номзодини ҳам кўриб чиқмоқда. Гарчи у жамоага яқинда қўшилган бўлса-да, ўтмишда Кристал Пелас сардори бўлгани ва ҳатто Англия терма жамоаси сафида ҳам армачни таққани унинг етакчилик салоҳиятини кўрсатиб турибди. Рубен Диас эса ҳамон асосий номзодлардан бири бўлиб қолмоқда.
…