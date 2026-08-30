Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra недовольны One UI 9 Бета 7

·16·Технологии
Владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra недовольны One UI 9 Бета 7

Новая тестовая версия будущего интерфейса One UI 9 от компании Samsung вызвала резкую критику со стороны пользователей и отраслевых инсайдеров. Выяснилось, что версия Бета 7, тестируемая на флагманских смартфонах Galaxy S26 Ultra, снизила общую скорость работы системы и плавность анимации, что обеспокоило владельцев устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщает Иксбт.ком, известный инсайдер Тарун Ватс протестировал новое программное обеспечение на своем Galaxy S26 Ultra и выявил серьезные недостатки. Он отметил, что предыдущая версия Бета 6 была самой быстрой и плавной оболочкой из всех выпущенных на данный момент. Однако после установки последней версии Бета 7 в интерфейсе возникли заметные проблемы.

Потеря плавности и недовольство пользователей

По наблюдениям экспертов, после последнего обновления наблюдаются задержки при наборе текста, а также микрофризы при переключении между панелью уведомлений и окнами быстрых настроек. Микрофризы в системных анимациях также не остались без внимания пользователей. Эта проблема обеспокоила не только Тарун Ватс, но и другого известного инсайдера — Ice Universe.

В своем заявлении Ice Universe подчеркнул, что у Samsung есть привычка косвенно ухудшать качество программного обеспечения по мере приближения стабильного релиза. Такая ситуация вызывает справедливое недовольство среди пользователей, так как от флагманских смартфонов премиум-сегмента всегда ожидается безупречная работа.

Откат версии и общественная реакция

После возникших неудобств оба инсайдера успешно откатили свои смартфоны Galaxy S26 Ultra с версии Бета 7 до предыдущей Бета 6. По их словам, после возврата к старой версии смартфоны снова стали работать быстро и безупречно, что доказывает наличие проблемы именно в новом программном обеспечении.

В настоящее время на специализированных форумах One UI 9 Бета пользователи проявляют активность, призывая друг друга массово жаловаться компании на эту проблему. Тарун Ватс открыл специальную тему на форуме, сравнив сборки Бета 7 (ЗЖК) и Бета 6 (ЗЖЭ), и призвал всех пользователей, столкнувшихся с аналогичными проблемами, оставить свои жалобы.

По мнению экспертов, если Samsung не устранит эти ошибки до выпуска официальной стабильной версии One UI 9, недостаточная плавность интерфейса может сохраниться и в финальном релизе. Это, безусловно, негативно скажется на опыте миллионов пользователей флагманов.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 9ТехнологииСмартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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