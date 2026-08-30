Важное изменение с 1 сентября: Какие платежи останутся только безналичными, а в каких вырос лимит?

·25·Экономика
Важное изменение с 1 сентября: Какие платежи останутся только безналичными, а в каких вырос лимит?

В Узбекистане в сфере торговли и оказания платных услуг для населения и предпринимателей введены важные новшества. Согласно указу Президента, предельный размер покупок, оплата которых обязана производиться исключительно в безналичной форме (по банковской карте, через QR-код или мобильные приложения), был значительно увеличен.

Данное решение служит упрощению торговых процессов и созданию более широких возможностей для граждан при совершении крупных покупок.

От 25 млн сумов до 176 млн сумов: Что изменилось?

Основные изменения в платежной системе выглядят следующим образом:

  • Старый порядок: с 1 апреля 2026 года прием платежей исключительно в безналичной форме был обязательным за любые товары и услуги стоимостью более 25 миллионов сумов;

  • Новая предельная норма: новым указом Президента этот лимит увеличен до 400-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ);

  • Фактическая сумма: с 1 сентября текущего года 400 БРВ составляют ровно 176 миллионов сумов. Отныне сохраняется возможность свободно осуществлять за наличный расчет торговлю на сумму до указанного предела.

Для каких товаров сохранится только карточный/онлайн-платеж?

В то же время для некоторых категорий товаров был сохранен строгий порядок контроля:

  • Топливная продукция: все виды торговли на автозаправочных станциях;

  • Алкогольная и табачная продукция: неизменным остался порядок, согласно которому торговля алкогольными напитками и табачными изделиями любой стоимости (даже на самую маленькую сумму) вне зависимости от суммы должна осуществляться исключительно в безналичной форме.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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