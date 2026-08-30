Хорошая новость для открывших семейные детсады: теперь налог на землю и имущество взиматься не будет

·19·Экономика
Хорошая новость для открывших семейные детсады: теперь налог на землю и имущество взиматься не будет

В Узбекистане введен ряд важных налоговых льгот и преференций для субъектов малого бизнеса, предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере образования, и отраслей сельского хозяйства. В соответствии с новым указом Президента, индивидуальные предприниматели (ИП), организовавшие семейные негосударственные дошкольные образовательные организации, существенно освобождаются от налогового бремени.

Данное решение принято в целях увеличения количества детских садов в частном секторе, развития рыночной инфраструктуры и привлечения новых инвестиций в аграрную сферу.

Новые налоговые льготы в разрезе предпринимателей и сфер

Основные преференции, установленные указом, охватывают следующие направления:

  • Безналоговый режим для семейных детсадов: Индивидуальные предприниматели (ИП), открывшие семейные детские сады в принадлежащих им нежилых зданиях и земельных участках, полностью освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога именно по этим объектам недвижимости;

  • Рынки и торговые комплексы: Для субъектов, занимающихся оказанием услуг на рынках и в крупных торговых комплексах, снижается ставка налога на прибыль;

  • Преференции для аграрной сферы: Вновь созданные сельскохозяйственные предприятия не уплачивают налог на имущество по объектам, используемым непосредственно в сельскохозяйственном направлении.

Новые правомочия налоговых консультантов

Важные изменения произошли и в системе защиты прав налогоплательщиков:

  • Представительство в уголовном процессе: Теперь четко определено, что налоговые консультанты могут участвовать в качестве официальных законных представителей налогоплательщиков в рамках уголовного процесса. Это гарантирует обеспечение граждан и предпринимателей квалифицированной профессиональной защитой в налоговых спорах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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