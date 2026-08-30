Хорошая новость для открывших семейные детсады: теперь налог на землю и имущество взиматься не будет

В Узбекистане введен ряд важных налоговых льгот и преференций для субъектов малого бизнеса, предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере образования, и отраслей сельского хозяйства. В соответствии с новым указом Президента, индивидуальные предприниматели (ИП), организовавшие семейные негосударственные дошкольные образовательные организации, существенно освобождаются от налогового бремени.

Данное решение принято в целях увеличения количества детских садов в частном секторе, развития рыночной инфраструктуры и привлечения новых инвестиций в аграрную сферу.

Основные преференции, установленные указом, охватывают следующие направления:

Безналоговый режим для семейных детсадов: Индивидуальные предприниматели (ИП), открывшие семейные детские сады в принадлежащих им нежилых зданиях и земельных участках, полностью освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога именно по этим объектам недвижимости;

Рынки и торговые комплексы: Для субъектов, занимающихся оказанием услуг на рынках и в крупных торговых комплексах, снижается ставка налога на прибыль ;

Преференции для аграрной сферы: Вновь созданные сельскохозяйственные предприятия не уплачивают налог на имущество по объектам, используемым непосредственно в сельскохозяйственном направлении.

Новые правомочия налоговых консультантов

Важные изменения произошли и в системе защиты прав налогоплательщиков: