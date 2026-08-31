Лионель Месси завершил карьеру в сборной

·39·Спорт
Лионель Месси завершил карьеру в сборной

Капитан сборной Аргентины и легенда мирового футбола Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в национальной команде. Как сообщает Goal.com, это решение было принято после драматичного финала чемпионата мира, в котором сборная Аргентины уступила Испании в дополнительное время. Об этом Goal.com сообщает.

39-летний нападающий, десятилетиями восхищавший болельщиков по всему миру своей уникальной игрой, обратился к миллионам фанатов через свои социальные сети. По его словам, несмотря на то, что это решение далось очень тяжело, пришло время покинуть сборную.

Историческое наследие длиной в два десятилетия

Карьера Лионелья Месси в составе Аргентины была наполнена статистикой и рекордами. За два десятилетия международной карьеры он провел 207 матчей в футболке национальной сборной, занимая второе место в списке футболистов с наибольшим количеством игр в истории мужского футбола. Также он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной, забив 125 голов.

По данным Goal.com, в своем прощальном заявлении Месси подчеркнул, что отдал сборной все свои силы и больше не может продолжать играть на прежнем уровне. Он поблагодарил своих товарищей по команде и болельщиков, добавив, что на смену приходят талантливые молодые игроки, которые также заслуживают своего шанса.

Триумф в Катаре и незабываемые воспоминания

Самой яркой вершиной международной карьеры Месси стал чемпионат мира 2022 года в Катаре, где он привел сборную Аргентины к чемпионскому титулу. На этом турнире он был признан лучшим игроком. Также он доходил до финала мундиаля в 2014 году, где был удостоен такой же награды.

Помимо чемпионата мира, Месси прервал многолетнюю серию сборной Аргентины без трофеев. В 2021 году он выиграл Кубок Америки, а также победил в матче Финалиссимы на стадионе «Уэмбли», пополнив свою международную коллекцию наград.

Несмотря на то, что последнее поражение от Испании оставило горький осадок, карьера Лионелья Месси в Аргентине навсегда останется одной из величайших страниц в истории футбола.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираФутболИспания
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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