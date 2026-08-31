Как может измениться камера Samsung Galaxy S27 Ultra

·23·Технологии
Как может измениться камера Samsung Galaxy S27 Ultra

Южнокорейский технологический гигант Samsung начал предварительную работу над ожидаемой в будущем флагманской серией Galaxy S27. По данным иксбт.ком, в настоящее время компания тестирует пять различных прототипов модели Galaxy S27 Ultra, среди которых есть и новые оптические модули. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Первая информация о флагманах нового поколения вызывает большой интерес у поклонников смартфонов. В частности, Samsung работает над дальнейшей унификацией модулей камер для будущих устройств серии.

Возможности камеры и новый зум-модуль

Согласно источнику, предполагается, что обычные модели Galaxy S27 и Galaxy S27+ получат телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, аналогичный Galaxy S27 Pro. Также ожидается, что основные и широкоугольные камеры младших моделей будут такими же, как у Galaxy S27 Ultra.

Самые интересные испытания проходят вокруг модели Galaxy S27 Ultra. Samsung тестирует вариант 50-мегапиксельного сенсора в оптическом формате 1/1,9 дюйма, обеспечивающего 4-кратное оптическое увеличение. Данное решение рассматривается как альтернатива текущему модулю с 5-кратным зумом.

Экономические факторы и технические характеристики

Компания внимательно оценивает не только качество изображения, но и себестоимость нового модуля. Если переход с 5-кратного на 4-кратный зум не даст существенного преимущества, оправдывающего дополнительные расходы, Samsung может оставить прежнюю схему 5-кратного зума без изменений.

Поскольку в настоящее время Samsung одновременно тестирует пять прототипов с различными аппаратными конфигурациями, вполне вероятно, что финальные характеристики устройства, которое поступит в продажу, могут существенно отличаться.

Ранее в интернете были опубликованы качественные рендеры модели Galaxy S27 Ultra. Согласно последним данным, этот флагман может быть оснащен новым процессором Exynos 2700 вместо традиционной платформы Qualcomm. Кроме того, Samsung планирует внести небольшие изменения в дизайн корпуса, чтобы устройство было удобнее держать в руке.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфоныТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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