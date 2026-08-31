Варп-двигатель при входе в атмосферу создает яркую вспышку в небе

Физик международной исследовательской организации Апплиед Фйсикс Шон Фелл и астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб рассчитали, как гипотетический варп-двигатель будет взаимодействовать с атмосферой Земли. Согласно данным Иксбт.ком, было установлено, что при движении пузыря пространства-времени размером с самолет со скоростью, составляющей значительную долю скорости света, перед ним образуется ударная зона с общей светимостью более 1 тераватта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В исследовании использовалась метрика Алькубьерре, которая дает математическое описание пузыря пространства-времени. Согласно ей, пространство перед устройством сжимается, а позади расширяется, что позволяет кораблю оставаться в спокойной зоне. Авторы математически проанализировали взаимодействие такого пузыря с атмосферным газом на скоростях 0,1к, 0,25к, 0,5к и 0,75к.

Высокоэнергетические процессы и излучение

Перед пузырем формируется ударная зона, газ резко сжимается, и его кинетическая энергия преобразуется в тепло. Согласно расчетам, при скорости 0,5к энергия нагрева достигала примерно 144 МеВ на нуклон. На этом уровне могут возникать рождение электрон-позитронных пар и другие высокоэнергетические процессы.

Основное излучение приходится на диапазон гамма- и жестких гамма-лучей. Указано, что общая светимость составляет от 10¹³ до 10¹⁹ ватт. Высокоэнергетические фотоны не могут пройти сквозь атмосферу напрямую, они поглощаются в верхних слоях и переизлучаются в видимом диапазоне с поверхности Земли.

Яркость в атмосфере и важные ограничения

В зависимости от размера и скорости пузыря, поток такого излучения может варьироваться от 0,007 до 7460 ватт на квадратный метр. В самом ярком сценарии свечение в атмосфере, по расчетам, в несколько раз превышает обычный поток солнечного света на поверхности.

Тем не менее, ученые особо подчеркнули, что эта работа не доказывает существование варп-двигателей, аппаратов инопланетян или UAP (неопознанных аномальных явлений). Исследование изучило только класс специальных варп-метрик с нулевой АДМ-массой, а в пузырях меньшего размера или другой конфигурации такие эффекты могут вовсе не наблюдаться.