Где ошиблся Умар Нурмагомедов? Легенда UFC сделал громкое заявление по поводу этого боя

Поражение непобежденного российского претендента Умара Нурмагомедова нокаутом во втором раунде в бою против китайца Сон Ядонга на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае вызвало широкие обсуждения в мире смешанных единоборств. Один из величайших чемпионов в истории UFC американец Деметриус Джонсон опубликовал специальный разбор на своем ЁуТубе-канале, указав на главную тактическую ошибку Нурмагомедова в поединке.

По словам легендарного бойца, Умар совершенно не воспользовался своим главным оружием, которое могло принести ему победу.

«Умар вообще не бил по корпусу»: тактический разбор от Джонсона

Деметриус Джонсон высказал следующие мысли относительно деталей боя и ошибки российского спортсмена:

Отсутствие ударов по корпусу: «Есть то, чего Умар совсем не делал — это удары по корпусу, как ногами, так и руками. Умар совершенно забыл бить соперника по туловищу»;

Непонятная ситуация в тактике: «Я абсолютно не понимаю, почему он это сделал. Если вы левша и бнесете ногой против бойца-правши, единственный риск — это оказаться в партере (на тейкдауне)»;

Преимущество в грэпплинге было упущено: «Но ведь Умар был намного сильнее в борьбе и грэпплинге! Именно поэтому удары по корпусу могли послужить для него сильнейшим победным оружием без риска быть переведенным в партер».

Последствия шанхайской сенсации

Умар Нурмагомедовдің досрочное поражение оказало серьезное влияние на его позиции в дивизионе: