Где ошиблся Умар Нурмагомедов? Легенда UFC сделал громкое заявление по поводу этого боя
Поражение непобежденного российского претендента Умара Нурмагомедова нокаутом во втором раунде в бою против китайца Сон Ядонга на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае вызвало широкие обсуждения в мире смешанных единоборств. Один из величайших чемпионов в истории UFC американец Деметриус Джонсон опубликовал специальный разбор на своем ЁуТубе-канале, указав на главную тактическую ошибку Нурмагомедова в поединке.
По словам легендарного бойца, Умар совершенно не воспользовался своим главным оружием, которое могло принести ему победу.
«Умар вообще не бил по корпусу»: тактический разбор от Джонсона
Деметриус Джонсон высказал следующие мысли относительно деталей боя и ошибки российского спортсмена:
Отсутствие ударов по корпусу: «Есть то, чего Умар совсем не делал — это удары по корпусу, как ногами, так и руками. Умар совершенно забыл бить соперника по туловищу»;
Непонятная ситуация в тактике: «Я абсолютно не понимаю, почему он это сделал. Если вы левша и бнесете ногой против бойца-правши, единственный риск — это оказаться в партере (на тейкдауне)»;
Преимущество в грэпплинге было упущено: «Но ведь Умар был намного сильнее в борьбе и грэпплинге! Именно поэтому удары по корпусу могли послужить для него сильнейшим победным оружием без риска быть переведенным в партер».
Последствия шанхайской сенсации
Умар Нурмагомедовдің досрочное поражение оказало серьезное влияние на его позиции в дивизионе:
Успех Сон Ядонга: Китайский боец своими мощными ударами сорвал планы соперника и напрямую включился в гонку за претендентство на пояс;
Урок, который необходимо усвоить: Эксперты отмечают, что ошибки Нурмагомедова в стойке и недостаточная агрессивность привели к первому тяжелому поражению в его карьере.
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