Где ошиблся Умар Нурмагомедов? Легенда UFC сделал громкое заявление по поводу этого боя

·45·Спорт
Где ошиблся Умар Нурмагомедов? Легенда UFC сделал громкое заявление по поводу этого боя

Поражение непобежденного российского претендента Умара Нурмагомедова нокаутом во втором раунде в бою против китайца Сон Ядонга на турнире UFC Фигхт Нигхт 286 в Шанхае вызвало широкие обсуждения в мире смешанных единоборств. Один из величайших чемпионов в истории UFC американец Деметриус Джонсон опубликовал специальный разбор на своем ЁуТубе-канале, указав на главную тактическую ошибку Нурмагомедова в поединке.

По словам легендарного бойца, Умар совершенно не воспользовался своим главным оружием, которое могло принести ему победу.

«Умар вообще не бил по корпусу»: тактический разбор от Джонсона

Деметриус Джонсон высказал следующие мысли относительно деталей боя и ошибки российского спортсмена:

  • Отсутствие ударов по корпусу: «Есть то, чего Умар совсем не делал — это удары по корпусу, как ногами, так и руками. Умар совершенно забыл бить соперника по туловищу»;

  • Непонятная ситуация в тактике: «Я абсолютно не понимаю, почему он это сделал. Если вы левша и бнесете ногой против бойца-правши, единственный риск — это оказаться в партере (на тейкдауне)»;

  • Преимущество в грэпплинге было упущено: «Но ведь Умар был намного сильнее в борьбе и грэпплинге! Именно поэтому удары по корпусу могли послужить для него сильнейшим победным оружием без риска быть переведенным в партер».

Последствия шанхайской сенсации

Умар Нурмагомедовдің досрочное поражение оказало серьезное влияние на его позиции в дивизионе:

  • Успех Сон Ядонга: Китайский боец своими мощными ударами сорвал планы соперника и напрямую включился в гонку за претендентство на пояс;

  • Урок, который необходимо усвоить: Эксперты отмечают, что ошибки Нурмагомедова в стойке и недостаточная агрессивность привели к первому тяжелому поражению в его карьере.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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