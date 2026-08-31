Громкое заявление Моуринью после вчерашней победы: что происходит в составе?

·34·Спорт
Громкое заявление Моуринью после вчерашней победы: что происходит в составе?

В рамках 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» принял на своем поле «Малагу» и добился уверенной крупной победы со счетом 4:0. После матча главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью на пресс-конференции высказал резкие и принципиальные мысли о масштабной ротации в составе и настроении футболистов, не попадающих на поле.

Португальский специалист открыто подчеркнул, что интересы команды стоят выше личных амбиций.

«Обида тех, кто не выходит на поле, — это их собственная проблема»: заявление Моуринью

Жозе Моуринью подробно остановился на том, что по ходу сезона шанс будет предоставлен всем игрокам, а также на важности ротации:

  • Сложная сезонная задача: «Это очень сложная задача, которая длится не один месяц, а весь сезон. Обида футболистов, которые не играют, зависит больше не от меня, а от них самих»;

  • Доверие и ответственность: «Я могу на практике доказать, что доверяю каждому игроку. А они должны сами психологически преодолевать ситуацию пребывания в запасе»;

  • Четкий выбор: «На этот раз играли Трент и Кукурелья, а Каррерас и Дюмфрис на поле не выходили. Все просто — таков расклад».

Шаг «Реала» в сезоне и глубина состава

Основные аспекты обновленного состава мадридцев и тактического выбора:

  • Уверенный крупный счет: 4 безответных мяча в ворота «Малаги» продемонстрировали высокий баланс команды в атакующей и оборонительной линиях;

  • Конкуренция на флангах: Наличие высококлассных крайних защитников, таких как Трент Александер-Арнольд, Марк Кукурелья, Дензел Дюмфрис и Каррерас, позволяет Моуринью опробовать различные схемы и регулярно освежать состав.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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