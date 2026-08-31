Официально: «Манчестер Сити» объявил о трансфере новой звезды за 40 млн евро!
Действующий лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» совершил очередное важное приобретение на трансферном рынке. «Горожане» официально объявили о трансфере 22-летнего атакующего вингера бразильского «Палмейраса» Аллана.
Талантливый бразильский футболист подписал с «Манчестер Сити» долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.
40 миллионов евро и бонусы: Детали трансфера
Основные факты по финансовым аспектам сделки и ситуации в команде:
Финансовая стоимость: Клуб «Палмейрас» получит от этого трансфера гарантированные 40 миллионов евро. Кроме того, контрактом предусмотрены различные бонусы в зависимости от успешных выступлений игрока;
Долгосрочное доверие: Соглашение до 2031 года свидетельствует о том, что английский гранд рассматривает молодого таланта как фундамент на будущее;
Лидерство в турнирной таблице: Уверенно начавший новый сезон «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески после первых 2 туров набрал 6 очков и лидирует в Премьер-лиге.
Результативность Аллана в «Палмейрасе»
22-летний футболист получил важную игровую практику в чемпионате Бразилии сезона 2026 года:
Выходы на поле: Принял участие в общей сложности в 42 матчах в рамках чемпионата Бразилии;
Голы и ассисты: Активно действуя в линии атаки, забил 6 голов в ворота соперников и отдал 6 результативных передач партнерам по команде.
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