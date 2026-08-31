Официально: «Манчестер Сити» объявил о трансфере новой звезды за 40 млн евро!

·37·Спорт
Официально: «Манчестер Сити» объявил о трансфере новой звезды за 40 млн евро!

Действующий лидер английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» совершил очередное важное приобретение на трансферном рынке. «Горожане» официально объявили о трансфере 22-летнего атакующего вингера бразильского «Палмейраса» Аллана.

Талантливый бразильский футболист подписал с «Манчестер Сити» долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2031 года.

40 миллионов евро и бонусы: Детали трансфера

Основные факты по финансовым аспектам сделки и ситуации в команде:

  • Финансовая стоимость: Клуб «Палмейрас» получит от этого трансфера гарантированные 40 миллионов евро. Кроме того, контрактом предусмотрены различные бонусы в зависимости от успешных выступлений игрока;

  • Долгосрочное доверие: Соглашение до 2031 года свидетельствует о том, что английский гранд рассматривает молодого таланта как фундамент на будущее;

  • Лидерство в турнирной таблице: Уверенно начавший новый сезон «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески после первых 2 туров набрал 6 очков и лидирует в Премьер-лиге.

Результативность Аллана в «Палмейрасе»

22-летний футболист получил важную игровую практику в чемпионате Бразилии сезона 2026 года:

  • Выходы на поле: Принял участие в общей сложности в 42 матчах в рамках чемпионата Бразилии;

  • Голы и ассисты: Активно действуя в линии атаки, забил 6 голов в ворота соперников и отдал 6 результативных передач партнерам по команде.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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